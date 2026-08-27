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2026-KPSS Lisans sınav tarihleri ve giriş belgeleri açıklandı

2026-KPSS Lisans sınav tarihleri ve giriş belgeleri açıklandı
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ÖSYM, 2026-KPSS Lisans oturumlarının 6 ve 12-13 Eylül'de yapılacağını, sınava giriş belgelerinin 27 Ağustos'tan itibaren AİS üzerinden alınabileceğini duyurdu. 6 Eylül'deki oturum için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Ösym tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek. Sınava girecek adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.

Sınava Giriş Belgeleri, 27 Ağustos 2026 saat 11.00'den itibaren Ösym'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile alınabilecek. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM, 6 Eylül tarihindeki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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