2026-KPSS giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026- Kpss Lisans kapsamında düzenlenecek sınavlar için giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 27 Ağustos 2026 tarihli duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 120 soru için 130 dakika süre verilecek ve oturumun saat 12.25'te sona ermesi bekleniyor. Alan Bilgisi oturumları 12 Eylül Cumartesi ve 13 Eylül Pazar günleri yapılacak. Cumartesi günü ilk oturum 10.15'te, ikinci oturum 14.45'te başlayacak; Pazar günü oturumu ise 10.15'te başlayacak.

ÖSYM'nin takvimine göre, 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi veya mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek. Sınav günü adayların giriş belgelerinin yanı sıra geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları ve ÖSYM'nin belirlediği sınav kurallarına uymaları gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi