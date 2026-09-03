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2026-KPSS Lisans Yerleştirme Belgeleri Erişime Açıldı

2026-KPSS Lisans Yerleştirme Belgeleri Erişime Açıldı
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ÖSYM, 12-13 Eylül 2026'daki KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları için sınav giriş belgelerinin 3 Eylül'den itibaren erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, belgelerini Aday İşlemleri Sistemi'nden alabilecek.

Ösym, 12-13 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek 2026- Kpss Lisans Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava gireceği bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Adaylar, Sınava Giriş Belgeleri'ni 3 Eylül 2026 saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle edinebilecek.

12 Eylül'deki ilk oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarından sorular yöneltilecek. Aynı gün yapılacak ikinci oturumda Hukuk, İktisat ve Maliye testleri uygulanacak. 13 Eylül'deki üçüncü ve son oturumda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarından sınav yapılacak.

ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması için belgelerini zamanında indirmeleri ve sınav günü yanlarında bulundurmaları gerektiğini vurguladı. Sınava giriş belgeleri, kimlik bilgileriyle birlikte sınav merkezi ve salon bilgilerini de içeriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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