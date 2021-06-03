Memur-Sen kamu görevlileri için yüzde 10 seyyanen zam talebini yineledi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin ocaktan bugüne kayıplarının giderilmesi için daha önce dile getirdiğimiz en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10'u oranında seyyanen zam yapılması talebi ve teklifi, yeni verilerle oran güncellemek suretiyle gerçekleştirilmelidir.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin ocaktan bugüne kayıplarının giderilmesi için daha önce dile getirdiğimiz en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10'u oranında seyyanen zam yapılması talebi ve teklifi, yeni verilerle oran güncellemek suretiyle gerçekleştirilmelidir." dedi.

Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, mayıs ayı enflasyonunun yüzde 0,89; bu yılın ocak-mayıs dönemi enflasyonun ise yüzde 6,38 olarak açıklandığını belirtti.

Bu verilerle kamu görevlilerinin ilk altı aylık yüzde 3'lük maaş artışının, enflasyonun 3,38 puan gerisinde kaldığını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Daha keskin bir söyleyişle, maaşlarda yüzde 3'lük artış gerçekleşirken enflasyonda ise bunun 2 katının üzerinde artış gerçekleşti. Kamu görevlilerinin, 1 Ocak itibarıyla maaşlarına yapılan yüzde 3'lük artış, marttan itibaren hükmünü yitirmiş ve eksiye düşmüştür. Nisanda kamu görevlileri enflasyon karşısında toplamda yüzde 2,45'lik kayıpla kapatmıştır. Mayıs sonu itibarıyla kamu görevlilerinin 1 Ocak 2021'deki 100 lirası 93,98 liraya, 1000 lira ise 939,81 liraya düşmüştür.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde temmuzda yüzde 3 normal artış, yüzde 3,38 ise enflasyon farkı artışı yapılacak. Bunun anlamı ise temmuzda enflasyonun yapacağı artış, işverenin ve hakemin yaptığı artıştan daha yüksek olacağıdır. Enflasyon dışında, 1 Ocak'tan bugüne kur, faiz ve altın bazlı kıyas yapıldığında, hem oran hem de tutar boyutuyla kayıp çok daha yüksektir."

"Enflasyon tahmini üzerinden maaş artışı kayıptan başka sonuç üretmedi"

Ali Yalçın, 1 Ocak-31 Mayıs dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin maaş ve gelirlerinde, altın boyutuyla yüzde 15,38, dolar yönüyle yüzde 16,35, avro kıyaslamasında ise yüzde 15,76 düzeyinde kaybın yaşandığına dikkati çekerek, şu talepleri sıraladı:

"Kamu görevlilerinin ocaktan bugüne kayıplarının giderilmesi için daha önce dile getirdiğimiz, en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10'u oranında seyyanen zam yapılması talebi ve teklifi, yeni verilerle oran güncellemek suretiyle gerçekleştirilmelidir. Enflasyon farkı, kayıpların telafisini değil, maaş tutarının tedavisini sağlıyor ve geçmişin kayıplarını gidermeye yetmiyor. En düşük memur maaşı üzerinden, ocak-mayıs döneminde bir memurun maaşındaki reel düşüş 250 lira, toplam gelir kaybı ise 790 lira oldu. Bütün bu veriler ve tespitler, enflasyon hedefi ve tahmini üzerinden maaş ve ücretlere yapılan artışın, azalıştan ve kayıptan başka sonuç üretmediğini gösteriyor."

"Yapılması gereken masaya Anadolu'nun cömert fıtratını devlet eliyle hayata geçirmeye dönük tekliflerle gelmektir"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işverenin, ağustosta başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine, "makul tahmin, doğru hedef ve adil teklif" anlayışıyla hazırlanması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"2022 ve 2023 yıllarında, kamu görevlilerinin istisnasız bütün aylarda hem maaş hem de gelir yönüyle enflasyonu ezen bir konumda olmasını sağlayacak teklifleri şimdiden hazırlamaya başlamalı. Memur-Sen olarak, enflasyonun durdurulmasını, seyyanen zammın yürürlüğe konulmasını, 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde de masaya, Türkiye'nin ekonomik büyümelerini yansıtan rakamlarla oturulmasını istiyor ve bekliyoruz. Enflasyona göre artan ya da azalan maaşlar değil, enflasyonu gündemden çıkaran makro ve mikroekonomi, devlet ve devlet memuru bütçesi hepimizin ortak hedefi ve gayreti olmalıdır. Bunun için yapılması gereken, 1 Ağustos'ta toplu sözleşme masasına, geçmişin kayıplarını telafi etmeye, hatalarını gidermeye, Anadolu'nun cömert fıtratını devlet eliyle hayata geçirmeye dönük tekliflerle gelmektir. Kamu işvereni, emeğe değer vermek yanında, emeğin hakkını verdiğini de bu yolla ortaya koymalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım