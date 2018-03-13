Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Dünyanın neresinde bir emperyal güç varsa yanı başımızda, sınırımızda vekalet savaşları içerisinde, bölgeye ilişkin emperyal planları gerçekleştirmek için kan döküyor." dedi.

Hakkari Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Memur-Sen İl Divan Toplantısı'na katılan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, yüzyıl önce coğrafyanın paramparça edilerek cetvellerle çizilip, küçücük devletçiklere, adacıklara, ulus devletçiklerine bölünerek, büyük bir operasyon yapıldığını anlattı.

Üzerinden geçen bu kadar zaman diliminden sonra bu coğrafyanın yeniden dizayn edildiğini kaydeden Yalçın, "Yeniden coğrafyaya ilişkin emperyal planlar şu an cirit atıyor. Dünyanın neresinde bir emperyal güç varsa yanı başımızda, sınırımızda vekalet savaşları içerisinde, bölgeye ilişkin emperyal planları gerçekleştirmek için kan döküyor." diye konuştu.

"Tarihin çok önemli bir kesitindeyiz"

Tarihin çok önemli bir kesitinde bulunduklarını vurgulayan Yalçın, Suriye'de asıl hedefin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Yalçın, "DEAŞ mühendislik ürünü bir yapı. Emperyalist ülkelerin batılı silah satan baronlarının bizzat besledikleri ve finanse ettikleri yapı önce giriyor sonra alıyor, sonra çekiliyor, teslim ediyor, dünya bir tiyatronun içerisinde DEAŞ ile mücadele ediyormuş gibi bir algı ile yönetiliyor." dedi.

"Bu ülke gerçek bir ihanet sarmanının içerisindeydi"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kilis'e 80'e yakın roketin düştüğü günlerde kurdukları komisyonun 2 gün çalışıp, rapor hazırladığını anlattı.

Komisyonun siyasiler, sivil toplum, esnaf, memur, mülteciler ve toplumun diğer katmanlarıyla temas kurduğunu dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Rapor çok ilginç, ben muhatabına raporu özel olarak teslim ettim. Orada kurulan cümle 15 Temmuz sonrası kendini gösterdi. O cümle bana şu cümleyi kurdurdu, 15 Temmuz sonrası Ömer Halis Demir'in ailesini ziyaret ettim. Başsağlığı dilemek için. Baba yorgun düşmüştü istirahata çekilmişti. Ağabeyi bizi karşıladı. Ağabeyine, 'size ayrı olarak teşekkür ediyoruz, bir ülkenin kurtulması sürecinde kardeşinizin Ömer Halis Demir'in ortaya koyduğu kıymetli tavır son derece önemlidir ama bugün size kimsenin size söylemeyeceği bir şey söyleyeyim'. Merak etti. Dedim ki 'böyle bir süreç yaşadık. Orada bir cümle vardı rapor edildi. 'Düşen bütün roketler adrese teslim düşüyor. İçerden bir ihanet var, koordinatlar karşıya veriliyor. Dolayısıyla serseri roketler değil bunlar. O ihaneti bulmazlarsa burada bu şeyi yaşamaya devam eder' diyor. Ömer Halis Demir'in alnından zımbaladığı Semih Terzi, Kilis Komutanı ve DEAŞ'a koordinatları veren o. Bu ülkede içeride ihanetin olduğu, bağırsaklarda parazitlerin gezdiği, bünyenin zayıf düştüğü bir noktada siz kalkıp da nasıl Suriye'ye girip de bir şey yapacaksınız. Girdiğiniz yerde saplarlar sizi. Bu ülke gerçek bir ihanet sarmanının içerisindeydi."

"Öğretmenlik mesleğini örselerseniz toplumun çivisini çıkarırsınız"

Yalçın, öğretmen performans değerlendirme sistemine ilişkin olarak da "Öğrencilere bize parmak sallayacak, velinin yakamıza yapışacağı, öğretmenlik mesleğinin ayaklar altına alınacağı, örseleneceği, itibarsızlaştıracağı bir düzenlemeye kesinlikle müsaade etmeyiz, şiddetle karşıyız çünkü öğretmenlik mesleği farklı bir meslektir. Öğretmenlik mesleğini örselerseniz toplumun çivisini çıkarırsınız. Biz öğretmenlik mesleğinin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

"Hakkari'yi çok değişmiş ve dönüşmüş buldum"

Yalçın, Hakkari'de şehir olma yolunda önemli adımların atıldığını vurgulayarak, "Şehre girdiğinizde şehirde sizi karşılayan asfalttan ortadaki refüjlere varana kadar, ışıklandırmasından direklerine varana kadar birçok çalışmanın olduğu gözüküyor." ifadesini kullandı.

Yalçın ve beraberindekiler kentte Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü de ziyaret etti.