MEMUR-SEN Başkanı Yalçın'dan DPÜ'ye Ziyaret

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler MEMUR-SEN Başkanı Yalçın'dan DPÜ'ye Ziyaret Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Ali Yalçın, Kütahya'ya gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'la bir araya geldi.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler MEMUR-SEN Başkanı Yalçın'dan DPÜ'ye Ziyaret Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Ali Yalçın, Kütahya'ya gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'la bir araya geldi.

MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, Üniversitemizi ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse ile EĞİTİM-BİR-SEN Kütahya 2 Nolu Şube Başkanı Rafet Keleş'in yer aldığı heyet, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Batur tarafından karşılandı. Eğitim gündeminin ele alındığı görüşmelerin sonunda MEMUR-SEN Heyeti, Rektörümüze ve Rektör Yardımcımıza çalışmalarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Uysal ve Prof. Dr. Batur da ziyaretlerinden dolayı Başkan Yalçın'a ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sundu. Ziyaret karşılıklı hediye sunumu ile sona erdi.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 03 Eylül 2021, Cuma/ 119 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Kaynak: Habermetre