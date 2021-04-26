Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2021? Memur maaşları ne zaman yatar?

Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2021? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesi maaşlarının ne zaman yatacağını merak eden vatandaşlar için araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleştikten sonra enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Peki, Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2021? Memur maaşları ne zaman yatar?

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Genel müdür (1/4) 13.891 14.914

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301 7.839

Memur (Lisans - 9/1) 4.509 4.841

Öğretmen (1/4) 5.634 6.049

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712 13.648

Başkomiser (3/1) 7.296 7.833

Polis memuru (8/1) 6.388 6.859

Uzman doktor (1/4) 8.675 9.314

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868

Mühendis (1/4) 7.452 8.001

Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692 5.038

Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 7.596

Vaiz (1/4) 5.854 6.285

Avukat (1/4) 7.115 7.639

En düşük memur maaşı 4.230 4.542 (Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL'den 4.542 TL'ye yükseldi.)

MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATAR MI 2021?

Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır. Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik göstermektedir.

Maaşların bayramdan önce yatırılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Emekli memurlar ne zaman maaş alır?

Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2021

Emekli maaşları tahsis numarası ve doğum tarihi baz alınarak yatırılmaktadır. Yani tahsis numaranız ve doğum tarihinize göre emekli maaşınızın yatırılacak olduğu tarih değişebilmektedir.

SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN YATAR?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE HESABA GEÇER?

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR'lular emekli aylıklarını her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26'sında,

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27'sinde,

Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28'inde aylıklarını alabilecektir.

EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE YATAR?

3 ayda bir olarak alınmakta olan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günü yapılır. Yani aşağıda vermiş olduğumuz tarihlerde takvime baktığınızda çıkan tarih Cumartesi ise ödeme hesabınıza Cuma günü geçiyor, ancak çıkan tarih Pazar ise ödemeniz hesabınıza Pazartesi geçiyor.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

EMEKLİ MAAŞLARI SAAT KAÇTA YATAR, HESABA GEÇER?

Emekli maaşlarının hesaba geçtiği saat değişebilmektedir. Fakat ödemelerin büyük bir çoğunluğu saat 00:00 ile 03:00 arasında gerçekleştirilir. Yani sabah kalktığınızda emekli maaşınız büyük ihtimalle hesabınıza geçmiş olacaktır.