Memnuniyet Oranı En Yüksek Daire Başkanlığı'na Rektör'den Özel Teşekkür

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldiği ilk günden itibaren özel bir önem verdiği memnuniyet anketlerinde başarılı çıkan birimleri ödüllendirmeye başladı. Rektör Kılavuz, anket çalışmalarında en yüksek memnuniyet oranına sahip olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Daire Başkanı Hasan Arslan'a teşekkür belgesi takdim etti.

BUÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla yapılan memnuniyet anketleri sonuçlarına göre en beğenilen idari birim seçildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün ile birlikte Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Daire Başkanlığı'nda görev yapan tüm personeli tebrik etti.

"ANKETLER BİZİM YOL HARİTAMIZ"

Ziyarette konuşan Prof. Dr. Kılavuz; "Göreve geldiğimizde, bizlere yol haritası olması için Üniversitemizdeki genel memnuniyet oranını görmek istedik. Elimizde bir veri olması açısından da öğrenci, personel, mezunlarımız ve dış paydaşlarımızı kapsayan çeşitli anketler yaptık. Anket sonuçları bizim için yol gösterici oldu. Olumsuzlukları gidermeye, sorunları çözmeye odaklandık. Bu şekilde memnuniyet oranlarını 2 yılda yüzde 40'lardan yüzde 65'lere yükselttik. Belki hiçbir zaman yüzde 100'lük bir memnuniyet sağlayamayacağız. Ancak bunun için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan anket çalışmalarında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın her zaman en üst sırada yer aldığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, gösterdikleri başarıdan dolayı Daire Başkanı Hasan Arslan ve tüm personele teşekkür etti. Kılavuz, Daire Başkanı Hasan Arslan ve birim çalışanlarını tebrik ederek anket sonuçlarına göre hazırlanan Başarı Belgesini takdim etti.

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