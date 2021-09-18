Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu: Açıklıyorum, adayım

Memleket Partisi, Ankara Spor Salonu'nda 1. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirdi. Kurultay'da, Türkiye'nin çok sayıda il ve ilçe teşkilatlarından gelen partililer salonu doldurdu. Sahnede partililere seslenen İnce, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağını ve gençlerin yurt dışında yaşama düşüncelerine değindi.

"CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYIM"

MP Genel Başkanı İnce, "Genel Başkan iki genel seçimde partiyi birinci parti yapamazsa 45 gün içinde evine geri döner. Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, 'İstiyor muyum?' Evet istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına adayım. Fakat sandığı önümüze koyacağız. Bütün üyelerin önüne sandığı koyacağız. İlerleyen günlerde tartışmalı bir konu oldu. Buna genel başkan karar vermeyecek, MYK da karar vermeyecek, parti meclisi de karar vermeyecek. Bütün üyelerle referandum yapacağız. Önce partide demokrasiyi sağlayacağız, sonra Türkiye'de demokrasiyi sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

GENÇLERE SESLENDİ

Olağan kurultayda gençlere seslenen Muharrem İnce, "Son günlerde gazetelerde televizyonda sıkça gençlerin yurtdışına gitmek istediklerini duyuyorum, görüyorum. Gençler, evlatlarım, öğrencilerim hiçbir yere gitmiyoruz. Bu memleket bizim başka memleket yok, memleket gibisi de yok. Bu sokaklar, bu göller, bu ovalar, bu ormanlar bizim. Sokakları biz temizlemezsek kimse temizlemez. Ağaçları biz sulamazsak kimse sulamaz. Umutlarınızı yeşertin hiçbir yere gitmek yok" diye konuştu.

İşte İnce'nin konuşmasından satır başları:

"İki taraf da birbirine düşman gözüyle bakıyor. Biz Türkiye'deki bu kutuplaşma siyasetine son vereceğiz. İktidar din sömürüsü üzerinden 'Ben gidersem felaket olur' diyor. Biz bu korku siyasetini yok edeceğiz. Muhalefet Partisi Genel Başkanı'na 'Yaklaşma çocuğuma' diyor bir anne. Yanlıştır, muhalefet genel başkanına yapılan. Yerel seçimler öncesinde bir belediye başkanına 'Pontus' göndermesi yapıyor; bu da yanlıştır. Fatih Sultan Mehmet'e benzetmek de yanlıştır.

"HİÇBİR ÇOCUĞU İSTEMEDİĞİ BİR OKULA GÖNDERMEYECEĞİZ"

Memleket Partisi iktidarında Esad ile anlaşıp Şam'a büyükelçi atayacağız. Türkiye'dekileri geri göndereceğiz. Türkiye tarlada ucuz rafta pahalı modelini bırakacak. Şu anda Tarım Bakanlığı ithalat ofisi gibi. AK Parti hiçbir zaman tarımı stratejik bir sektör olarak görmedi. Memura, ürünlere yapılan zamlara bakın bir de gümrüğe yapılan zamlara bakın. AK Parti döneminde eğitim, okullar parayla kitaplar bedava. Hiçbir çocuğumuzu istemediği okula göndermeyeceğiz. 'En iyi okul en yakın okuldur' mantığıyla hareket ederek, eğitimin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Kürt sorununu biz çözeceğiz. Biz imparatorluk kalıntılı bir ülkeyiz. Hepimiz bir milletin parçasıyız. Kürt sorununu polisiye tedbirlerle değil demokrasi ve özgürlüklerle çözülür. Evrensel kuralları uygulayarak çözeceğiz. Memleket Partisi iktidarında hukuk devleti olmadan ekonomi yönetilemez.

ŞEFFAF BİR KAMU YÖNETİMİ

Sandık güvenliği sistemi kuracağız. Memleket Partisi iktidarında seçim boyasını geri getireceğiz. Kamuda mülakat ve sadakat yerine liyakat düzenini mutlaka kuracağız. Engellerimizin önündeki bütün engelleri hemen kaldıracağız. Devleti yönetenler olarak israf etmeme konusunda tüm topluma örnek olacağız. Eğitimi, sağlığı, tarımı, gıdayı, piyasanın insafına bırakmayacağız. Şeffaf, hesap veren ve soran bir kamu yönetimi kuracağız.

"HESAPLARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"

Milletin denetiminden, TBMM denetiminden ve TBMM adına denetim yapan Sayıştay denetiminden ve medya denetiminden kaçmayacağız. Memleket Partisi hesaplarını kim denetlemek istiyorsa açığız, kurultay sonrasında hesaplarımızı açıklayacağız. Özgürce sanat yapmanın önünü açacağız. 7 milyon konut var Türkiye'de risk taşıyan. Hepsini yenileyeceğiz. Siyasetin sporu şekillendirmesine izin vermeyeceğiz. Kararname ile yapacağımız ilk işimiz çocuk bezinde KDV'yi kaldıracağız. Tam bağımsız Türkiye kuracağız ve başaracağız."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri