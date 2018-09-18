Memge'den İstihdama Büyük Katkı

Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor (MEMGE) Projesi sektörde birçok iş alanı açmaya devam ediyor.

İlkadım Belediyesi, Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında ve İŞKUR ile Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOSGEB işbirliğiyle yürütülen MEMGE, bugüne kadar 100'e yakın kişiyi iş sahibi yaparak istihdama katkı sağladı. Verdiği eğitimin temelini oluşturan ahlak kuralları ile kursiyerlerin iş ahlakı ve aile hayatını olumlu yönde değiştiren MEMGE her anlamda donanımlı personeller yetiştirmeyi amaçlıyor. Proje sorumluluğunu üslenen Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı, amaçlarının iş ve meslek ahlakının unutulmamasını sağlamak olduğunu belirterek, "2'nci yılımızda 4'üncü dönem kursumuza başlamanın mutluluğunu yaşarken, bir yandan da gelecek dönemler için planlamamızı yapıyoruz" dedi.

İstihdam hedefli çalışmalara tam destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise, "MEMGE kursumuza büyük önem veriyoruz. Çünkü burada büyük bir oranda istihdam sağlanırken gençlerimiz güzel bir ortamda sadece mesleklerinin teknik bilgilerini değil ahlak kurallarını da öğreniyor. Ahilik kültürünün devam etmesine katkı sağlayan ve gençlerimize Ahilik kültürünü aşılayan eğitmenlerimiz ile örnek bir tablo oluşturarak başarıyı sağlamış olduk. Buradan mezun olan kursiyerlerimiz işe başladıklarında çevrelerinde iyi örnek gösterilen insanlar oluyor. Güzel bir aile ortamının sağlandığı kursta birçok ünlü ustadan önemli bilgiler öğrenme şansı buluyor. Aynı zamanda hizmet sektöründe kentimizin gelişim göstermesine de katkı sağlıyorlar. Ben bu projeye emek harcayan herkese ve mezun olduktan sonra bile bizlerin gurur duyduğu elemanlar olan kursiyerlerimize teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN