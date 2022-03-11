Meltem Bozbeyoğlu kimdir? Meltem Bozbeyoğlu kaç yaşında, nereli? Meltem Bozbeyoğlu hayatı ve biyografisi...

Meltem Bozbeyoğlu kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık bölümlerini dereceyle tamamlayan başarılı sunucu Meltem Bozbeyoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, Meltem Bozbeyoğlu hayatı ve biyografisi...

MELTEM BOZBEYOĞLU KİMDİR?

5 Aralık 1992'de dünyaya gelen Meltem Bozbeyoğlu, ilköğrenim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü dereceyle bitirdi. Aynı zamanda, İstanbul Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olan Meltem Bozbeyoğlu, okul stajlarını basın sektöründe tamamladı.

Daha önce İstanbul FM, Kanal 7 gibi kurumlarda da çalışmış olan Meltem Bozbeyoğlu, Show TV'de muhabirlik yaptıktan sonra CNN Türk'e geçiş yaptı.

Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk eğitimini Dialog isimli kurumda tamamlayan Bozbeyoğlu, aldığı kursun sonunda İstanbul Fm'de Haber Spikeri olarak saat başı bülten sunmuştur.

Ayrıca İstanbul Tv'de Sinema Programında sunuculuk yapmış olan Meltem Bozbeyoğlu, 2016 senesinde Kanal7 Haber Merkeziyle tanışmıştır.

2018 yılında 2.Başkent Ödüllerinde "Yılın En İyi Muhabiri" ve yine KırmızıTürk Altın Başarı Ödüllerinde de "Yılın En Başarılı Muhabiri" ödüllerini kazanmış olan Meltem Bozbeyoğlu habercilik ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

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