Melodi Bozkurt kimdir? Ceylan'ın ilk eşinden olan kızı Melodi Bozkurt kaç yaşında? Ceylan'ın evlilikleri ve daha fazlası haberimizde
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Melodi Bozkurt kimdir? Ceylan'ın ilk eşinden olan kızı Melodi Bozkurt kaç yaşında? Ceylan'ın evlilikleri ve daha fazlası haberimizde

Şarkıcı Ceylan'ın ilk evliliğinden 20 yaşında Melodi Bozkurt adında kızı olduğunu biliyor muydunuz? Melodi Bozkurt kaç yaşında?

Melodi Bozkurt kimdir? Ceylan'ın ilk eşinden olan kızı Melodi Bozkurt kaç yaşında? Ceylan'ın evlilikleri ve daha fazlası haberimizde
14.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:27

Zaza asıllı Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan ya da tam adıyla Ceylan Avcı, 26 Haziran 1974 tarihinde dünyaya geldi. İlk evliliğini 1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile yaptı. Bu evlilikten Melodi adında kızı oldu. Melodi Bozkurt ne iş yapıyor? Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evli mi? Kızı hakkında tüm bilgiler haberimizde.

ŞARKICI CEYLAN'IN EVLİLİKLERİ

-İlk evliliğini 1991 yılında halasının oğlu ile yapmıştır. Bu evlilikten Melodi Bozkurt adında kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

-1995 yılında imam nikahı ile birlikte olduğu Yıldıray Gürgen'den Yiğitcan (d.1995) adında bir oğlu vardır.

-2.eşi:2000 yılında İbrahim Tatlıses'in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile evlendi. Boşandı.

-3.eşi: 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile evlendi. 2007 yılında boşandı.

-4.eşi: 20 Eylül 2011 tarihinde Araba galericisi Güncal Tanören ile yaptı. 19 Ekim 2012 tarihinde 4. Eşinden de boşandı.

Melodi Bozkurt kimdir? Ceylan'ın ilk eşinden olan kızı Melodi Bozkurt kaç yaşında? Ceylan'ın evlilikleri ve daha fazlası haberimizde

MELODİ BOZKURT KİMDİR?

İlk sahne deneyimini 7 yaşındayken yaşayan ve sanat dünyasına çocuk yaşta girdiği için 'Küçük Ceylan' olarak adlandırılan türkücü Ceylan'ın (43) ilk evliliğinden olan kızı Melodi Bozkurt'un fotoğrafları çok konuşulmuştu. Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında dereceyle mezun oldu. Yurtdışında master eğitimi alan Bozkurt, profesyonel dans eğitimleri de görüyor.

Melodi Bozkurt kimdir? Ceylan'ın ilk eşinden olan kızı Melodi Bozkurt kaç yaşında? Ceylan'ın evlilikleri ve daha fazlası haberimizde

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