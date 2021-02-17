Melisay Tosun tutuklandı mı? Sahte gelin Melisay Tosun davasında son durum nedir? Sahte gelin Melisay Tosun kimdir, kaç yaşında?

Didem Arslan ile Vazgeçme programında haftalardır sahte gelin Melisay Tosun olayı tartışılıyor. Türkiye'nin dört bir yanında onlarda erkeği sahte gelin olarak dolandıran Melisay Tosun ve çete tüm Türkiye'yi şoke ederken, izleyiciler Melisay Tosun tutuklandı mı? Sahte gelin Melisay Tosun davasında son durum nedir? sorularını merak etti!

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan ile Vazgeçme programında haftalardır sahte gelin dolandırıcılığı işleniyor! Neredeyse tüm Türkiye'den erkekleri, aileleri evlilik vaadiyle kandıran sahte gelin Melisay Tosun programa çıktıktan sonra olayların ardı arkası kesilmedi ve tüm Türkiye'nin ağzı açık kaldı! Sahte gelin çetesi olan bu çete birçok sahte gelinle onlarca aileyi kandırmıştı. Melisay Tosun gözaltına alındı ve onunla beraber 6 kişi tutuklandı! Peki, Melisay Tosun neden tutuklandı? Sahte gelin Melisay Tosun davasında son durum nedir? Sahte gelin Melisay Tosun kimdir, kaç yaşında?

SAHTE GELİN MELİSAY TOSUN TUTUKLANDI MI? NEDEN TUTUKLANDI?

Dün yayınlanan programdan sonra Emniyet ekipleri sahte gelin Melisay Tosun'u tutukladı. Melisay Tosun ve içinde bulunduğu çete hakkında farklı şehirlerde eş zamanlı olarak operasyonlar başladı. Şimdilik Melisa ile beraber bilinen 6 kişi "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan Ağrı'da tutuklu olarak bulunuyor. Melisa'nın ve çetenin verdiği isimlere de savcılıktan gelecek karar ile eş zamanlı yeni bir operasyon düzenlenecek. Tüm şüpheliler Doğu Beyazıt'ta toplanarak haklarında soruşturmalar devam edecek. Verilecek ifadelerden sonra sahte gelinlere yardım eden, onları kullanan ve onları yönlendiren kişilere ulaşılması planlanıyor. Mağdurların yani sahte gelin kurbanları olan damatların da ifadeleriyle yeni gelinler, yeni isimler de ortaya çıkıyor! Tüm Türkiye, Melisay'ın tutuklanmasının ardından Serkan Yıldırım tutuklandı mı? O neden tutuklanmadı mı? Melisay Tosun cezası nedir? Melisay kaç yıl ceza aldı? bunu merak ediyor.

SAHTE GELİN MELİSAY TOSUN OLAYI NEDİR?

Sahte gelin Melisay'ın annesi, aylar önce kızını Didem Arslan ile Vazgeçmeprogramında aramaya geldi ve bununla birlikte evlilik çetesi ortaya çıktı. Melisay Tosun'un annesi Dilek Köse, kızının 2018 yılında Emirhan isimli bir kişiyle, henüz 16 yaşındayken kaçıp evlendiğini, daha sonra da sahte gelin olarak başkalarıyla evlendiğini anlatmıştı. 4 yıl eşi Emirhan ile bu işi yaptığını belirten Melisay, daha sonra sahte gelinleri yönettiği iddia edilen Yüksel Yılmaz'ın kendisine ulaştığını belirtmişti.

Sahte gelin Melisay'a sosyal medya üzerinden ulaştığı ve sahte gelin olmasını teklif ettiği iddia edilen Yüksel Hanım, Kayseri'den canlı yayına bağlandı. İddialar ardından Yüksel Yılmaz, stüdyoya geldi. Yüksel Hanım'ın kendisi Fatma olarak tanıttığını belirten Melisay canlı yayında kendisiyle yüzleşti. Kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Yüksel Yılmaz, programın canlı yayınına katıldı.

Artvin'li çobanı 40 bin lira dolandıran sahte gelin Nehir Naz tutuklandı! Nehir Naz takma isimli Hülya Söyler'in 300 bin liralık vurgun yaptığı tespit edildi.Türkiye'nin 35 ilinde insanları mağdur ettiği öğrenilen ve toplamda 4 milyon 359 bin lira dolandırdığı ortaya çıkan evlilik çetesi hakkında çarpıcı gelişmeler her geçen gün yaşanmaya devam ederken, mağdurların sayısı giderek artıyor.

Olayların başlangıcından tam 38 gün sonra, 12 Şubat'ta emniyet güçleri tarafından büyük operasyon başlatıldı. Önce sabah saatlerinde sahte gelinleri yönetmekle suçlanan isim Derya Akkuş gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Şube Müdürlüğü Ekipleri eşliğinde Ağrı Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Ekipleri Derya Akkuş'u suç işlemek amacıyla örgüt oluşturma ve nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına aldı.Günlerce suçlanan, haklarında pek çok kanıt bulunan evlilik çetesinin en önemli isimlerine büyük operasyon düzenlendi. Rıdvan Kızılaslan, Meltem Kızılaslan, Zeynep Kızılaslan, Nuriye Kızılaslan nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı. Stüdyoda yüzleşmeye gelen sahte gelin Melisay'ın sevgilisi Emrah Kızılaslan da gözaltına alındı. Sahte gelin Melisay stüdyoda büyük şok yaşadı.

Sahte gelin Melisay, 38 günün sonunda bildiği tüm gerçekleri Didem Arslan Yılmaz'a itiraf etti. İtirafın ardından sahte gelin Melisay, Ağrı ve İstanbul Organize ve Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.Programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz, ilk günden itibaren büyük bir titizlikle çalıştı. Sahte gelinleri ve çetedeki isimleri tek tek ortaya çıkardı. Türkiye'nin 45 ilinden toplam 9 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkan sahte gelin çetesine dair tüm gerçekler, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında öğrenildi. Gerçeklerin ortaya çıktığı yayınların ardından emniyet güçleri harekete geçti ve Türkiye'nin dört bir yanında sahte gelin çetesine eş zamanlı operasyonlar yapıldı.