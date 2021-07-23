Melisa Sütşurup, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'ın doğum gününü kutladı

Ünlü şarkıcının annesi Tülin İleri'nin de hazır bulunduğu kutlamada sevgilisi Melis Sütşurup da vardı.

Ünlü şarkıcının annesi Tülin İleri'nin de hazır bulunduğu kutlamada sevgilisi Melis Sütşurup da vardı. Sütşurup ve babaannesi tarafından öpücük yağmuruna tutulan Yaman'ın keyfi oldukça yerindeydi.

Sevgilisi gelmeden kız kıza tatilde

Yunan sevgilisi Alexandros Papantoniou'yu Atina'ya uğurlayan Ayşe Kucuroğlu, arkadaşı Arzu Ayar ve büyük kızı Suna ile tatile çıktı. Kucuroğlu, sevgilisi dönene kadar kız kıza tatil yapacak.

Cemiyetin ünlü ismi Ayşe Kucuroğlu, Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Tüm pandemi sürecini birlikte geçirdiği sevgilisi Alexandros Papantoniou işlerini takip etmek için Atina'ya gidince, Kucuroğlu kız arkadaşıyla tatile çıktı.

Boel'de kalan Ayşe Kucuroğlu, G Bride markasının sahibi Arzu Ayar'la tatil yaparken, onlara büyük kızı Suna Kucuroğlu da katıldı. Önceki gün denizde yüzdükten sonra iskelede duş alırken objektife takılan Ayşe Kucuroğlu, sevgilisi Atina'dan dönene kadar kız kıza tatile devam edecekmiş.

Keyifleri yerinde

Geçen yıl ağustos ayında ailesinden gizli stil danışmanı Ceylan Atınç'la nikah masasına oturan Berk Tanrıverdi'nin ailesiyle halen küs olduğu konuşuluyor. Oğlunun bir çocuk annesi Atınç'la evlenmesini istemeyen işadamı İbrahim Tanrıverdi, o dönem Berk Tanrıverdi'nin işlerle tüm irtibatını keserek deyim yerindeyse para musluğunu kapatmıştı.

Ama gönül ferman dinlemiyor pek tabii! Evliliklerinde neredeyse 1 yılı tamamlamak üzere olan çift, mutluluklarıyla parmak ısırttırıyor. Keyifleri yerinde olan çift, bayram tatilini Alaçatı'da geçirerek yazın tadını çıkarıyor.

Ex-bacanaklar buluştu

Kuzen olan Melis Çiftçi ve Alize Dinçkök'nin eski eşleri Ali Gürsoy ve Cenk Eyüboğlu birlikte tatil yapıyor. Alize Dinçkök ve Cenk Eyüboğlu, 12 yıllık evliliklerini 2019'da bitirmişti. Melis Çiftçi ve Ali Gürsoy da 12 yıllık evlilikten sonra geçen aralık ayında boşanmıştı.

Eski bacanaklar Ali Gürsoy ve Cenk Eyüboğlu'nun dostlukları ise baki kaldı. Alize Dinçkök, annesi Sernur Çiftçi ve sevgilisi Başar Kozanoğlu ile Bodrum'da tatil yaparken, oğlu ve kızı, babaları Cenk Eyüboğlu'nun Kalkan'daki yazlık evinde kuzenleriyle buluştu.

Kızları Alisa ve Melisa'yı alarak Kalkan'a gelen Ali Gürsoy, hem eski bacanağını görmüş oldu hem çocukları bir araya getirdi.

Bayramlıkları bir örnek

Sabancı Ailesi'nin gözde iki gelini; Arzu Sabancı ve Neslihan Sabancı bayramlık elbiseleriyle pişti oldu! Türk kadınlarının stillerinden ilham aldığı Arzu Sabancı ve Neslihan Sabancı, birbirinden habersiz aynı gün aynı elbiseyle paylaşım yaptı.

Arzu Sabancı

Sıkı takipçilerin hemen fark ettiği "pişti" elbette her ikisi için de sorun değildi. Eşleri kuzen olan Arzu Sabancı ve Neslihan Sabancı birbirlerini çok seviyor ve sıklıkla bir araya geliyor.

Bu arada takipçilerin merakını gidermek için elbiseyle ilgili detay da vereyim. Vakko Mare koleksiyonunda satışa sunulan işlemeli ve dantelli elbisenin markası Place Nationale, fiyatı da 8 bin 750 TL.

Neslihan Sabancı

Kaynak: Hürriyet