Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç'ta buldu! Teknede kendilerinden geçtiler
2011 Türkiye Güzeli seçilen model ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç'ta buldu. Birlikte tatile çıkan genç çift, teknede görüntülendi. Samimi halleri dikkat çeken çiçeği burnunda çift, bir ara ayağa kalkıp dans etti.
2019'da ilişki yaşamaya başladığı futbolcu Oğuzhan Özyakup'tan haziran başında ayrılan 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, yeni aşkı oyuncu Mustafa Mert Koç'ta buldu. İkili ilk kez Bodrum tatilinde görüntülendi.
TEKNEDE DANS
Genç çift önce teknenin ön tarafında güneşlenirken objektife yansıdı. Daha sonra ayağa kalkıp dans eden Koç, kendisine gülen Pamuk'u da dansa kaldırdı. Bir süre birbirlerine sarılıp dans eden sevgililer, daha sonra el ele tutuşup suya atladı.