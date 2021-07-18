Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç'ta buldu! Teknede kendilerinden geçtiler

2011 Türkiye Güzeli seçilen model ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç'ta buldu. Birlikte tatile çıkan genç çift, teknede görüntülendi. Samimi halleri dikkat çeken çiçeği burnunda çift, bir ara ayağa kalkıp dans etti.