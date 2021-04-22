Melis Sezen kimdir? Sadakatsiz Derin kim, kaç yaşında?

Genç Türk oyunculardan olan Melis Sezen, şimdileri ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz' in başrollerinden biri. Derin karakteri ile gündeme gelen Melis Sezen 'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Melis Sezen kimdir? Sadakatsiz Derin kim, kaç yaşında? Sezen'e dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Genç Türk oyunculardan olan Melis Sezen, şimdileri ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz' in başrollerinden biri. Derin karakteri ile gündeme gelen Melis Sezen 'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Melis Sezen kimdir? Sadakatsiz Derin kim, kaç yaşında? Sezen'e dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen2 Ocak 1997'de İstanbul'da doğan Türk oyuncudur.

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı.

İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi.

Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu. Aynı yıl içerisinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı. 2

019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmeliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol aldı. 2020 yılında TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterini canlandırdı.

Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerinden biri olan "Derin" adlı karakteri canlandırmaktadır.

Hayatı ve Kariyeri

Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir; bir erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşmaktadır. Verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını, bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazdırdığını söylemiştir.

12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ardından Silivri'de Ali Solmaz Tiyatrosu'nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu.

2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandırdı.

2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı. 2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili

Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı.

2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.

Sezen, 2019'da IMDB Starmetre listesinde ilk 100'e girmiştir.

2020 yılında İstanbul'un işgali, Meclis-i Mebûsan'ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı.

Ayrıca son olarak Kovala adlı sinema filminde rol aldı. Filmin vizyon tarihi 17 Nisan 2020 olarak açıklandı;[13] ancak dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle Türkiye'de alınan önlemler dolayısıyla film vizyona girmedi ve ertelendi.

Yeni vizyon tarihinin filmin resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı açıklanmıştır.

2020 Ekim ayından itibaren Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerden biridir.

SADAKATSİZ DERİN KİM, KAÇ YAŞINDA?

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizilerinden Sadakatsiz' in başrollerinden olan Derin karakterini Melis Sezen canlandırmakta.

Melis Sezen 1997 doğumlu olup 24 yaşındadır.