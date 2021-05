Melis Ağazat "Lady Diana'nın stiline bayılıyorum"

Moda yayınlarının yanı sıra ünlülerin giyim tarzları trendler hakkında bizlere yardımcı oluyor. Ünlülerin stillerinden ilham alırken, neyi yanlış yapıyoruz, nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle şunu bilmeliyiz ki her kesim her vücuda olmuyor. Kendi bedenimizi iyi tanıyıp ona uygun model, kesim, kumaş, görünüm gibi dengeleri doğru tutturmak gerekiyor. Bu denklemi çözünce iyi giyinmiş oluyoruz. Çabasız şıklık denilen o kurama değinmeden geçemeyeceğim, bazen emprovize yaratılan kombinler hep en şık, üzerine çok düşünülenler hep en rüküş olabiliyor. Ben büyürken evdeki kadınlara hep dikkat ederdim. Bir inci kolye, özel dikilmiş tayyörler ve dirseğe alınan çanta. Özenle mizanpli yapılmış saçlar ve gidilen akşamüstü çay davetleri... Tüm bu etrafımdaki kadınlar benim stil komutanlarım oldu. Herkesin çocukluğundan gelen referansları onların stil kodlarını belirler... ya bir filmden ya evden ya da dergilerden fark etmez, ilham her şeyden ve her yerden alınır.

"COCO CHANEL'İN GARDIROBUNA SAHİP OLMAK İSTERDİM"

Türkiye'de çok güzel giyinen ünlü isimler var; cemiyetin ünlü isimleri, oyuncular, şarkıcılar… Siz kimin stilini beğeniyorsunuz? Kimler stil konusunda sınıfta kalıyor sizce?

Kendini çok iyi tanıyan, kendiyle barışık, özgüveni olan her kadın giydiğini çok güzel taşır. Tüm bu doğal dengeyi bozan ve yapay olan herkes ise maalesef sınıfta kalıyor. İnsan kendi kişiliğine, tavrına ve beden diline uygun giyinirse, sanırım başarılı bir sonuç çıkıyor.

Dünyada stillerini beğendiğiniz ünlüler kimler?

Prenses Diana'ya bayılırdım. Kate Moss, Jackie Kennedy, Lee Radziwill, Michael Jackson, David Bowie, Jane Birkin gibi tarzını kişiliğini stiline yansıtan herkesi çok beğenirim.

Sizin kendi stiliniz için ilham aldığınız birileri var mı? Kimin gardırobuna sahip olmak isterdiniz mesela?

Aslında beğendiğim birçok kadın var. Benim kahramanlarım moda ikonlarından çok romancılardan, şairlerden de çıkıyor. Bir Sevim Burak mesela; desenleri, dantelleri, şiire, yazıya taşıyan söz terzisiydi. Çok ilham aldım. veya Marguerite Duras veya Fahrelnissa El Zeid. En çok da Coco Chanel'in gardırobuna sahip olmak isterdim. O da moda devrimcilerinden.

"TRENDLERE DEĞİL SÜRDÜRÜLEBİLİR MODAYA YATIRIM YAPILIYOR"

Malum bir yıldır evdeyiz ve büyük ihtimalle de kalmaya devam edeceğiz… Sosyal ve iş hayatımız bir hayli şekil değiştirdi. Tüm bu sürecin moda trendlerine etkisi nasıl oldu?

Tüm dünya ile birlikte dalga dalga her fazını hissederek büyük bir şok yaşadık. Korkarak, üzülerek, isyan ederek, sonra şükrederek... Moda sektörü de her sektör gibi gündemin ve güncelin gerektirdiği şekilde direksiyon kırdı tabii ki. Çalışmadığımız yerden geldi çünkü sorular. Kimisi home wear'e ağırlık verdi, kimisi sosyal medya hesaplarını kapattı. Tüketiciyse 3 ay sonra demode olacağını bildiği küt burunlu ayakkabıyı almak yerine, daha uzun vadede giyebileceği, birkaç okazyonunu kurtaracak parçalara yöneldi. Hala durup bakarak, öğrenerek deneyimliyoruz bu süreci. Artık vur kaç trendlerden öte, sürdürülebilir olan, doğa dostu ve klasikleşecek parçalara yatırım yapılıyor.

Uzun yıllardır moda editörlüğü yapıyorsunuz… Zaman içinde "stil"e bakış açınız nasıl bir evrim geçirdi?

23 sene süren moda dergiciliğinde birçok moda çekimi, kapak çekimi gerçekleştirdim. Dergicilikten ve kombinlemeden gelen bir jimnastiğim var. Parçalarla kolayca oynayabiliyor, matching yapabiliyorum. Küçüklüğümden beri bu böyle devam ediyor. Bunu mesleğe dönüştürdüğüm için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Yaşadıklarıma ve keşfettiklerime bağlı olarak stilim değişiyor ve de değişecek. Bazı olmazsa olmazlarım vardır, onlar hiç değişmez. Etek kadrajımda her zaman yer alır. Antika mücevher, ince topuklu stiletto, Chanel babet ve tabii ki değişmeyen vintage merakım. Bunları son model parçalar ile match ettikten sonra, geriye gülüşüm, üzüntülerim, yaşadıklarım ve hislerim de eklenince tamamlanmış olur.

"ETEKLE HEM FEMİNEN HEM DE ASİ HİSSEDEBİLİRİZ"

Peki, bu havalarda ne giyelim? Yaz için önerileriniz neler?

Bu sezon birbirinden renkli ve benim favorim olan mini, floral desenli ve volanlı etekler ile güçlü üst kombinleriyle karşılaşacağız. Etek, artık benim imza parçam oldu. Her tür ceket ve ayakkabıyla eteği gündüzden geceye kolaylıkla kombinleyebildiğim giydiğim zaman, kendimi hem çocuk hem genç kız hem de kadın hissettiğim büyülü parça! ve biz kadınlar eteği kombinlerken hem feminen hem asi hem de bohem hissedebiliriz kendimizi. Yeter ki doğru parçaları seçebilelim.

Koton için hazırladığınız yeni koleksiyonda neler var?

Her zaman söylediğim gibi etek, benim için jean gibi sezonu olmayan nadide ve vazgeçilmez bir parça. İlkbahar-Yaz 2021 sezonu için her stile adapte olabilen, gündüzden geceye uyarlanabilen onlarca etek tasarımını bir araya getirdik. Sezonun trendi floral detayların, volanların yanı sıra, koleksiyonun imza tasarımı haline gelen etekler de bu sezon mini boylarıyla feminen görünümleri tamamlıyor. Koleksiyonda yer alan etekleri crop top'lar, t-shirtler ve sezon trendi triko bluzlar tamamlıyor. Mavi beyaz ve kırmızı renklerin, turuncu ve yeşilin canlı tonlarının yanı sıra toprak tonlarının öne çıktığı 3 farklı gruptan oluşan koleksiyonda 24 parça yer alıyor. Sezonda kiremit ve tarçın renklerinin hem düz hem de çiçek desenleri ve geometrik çizgilerle birlikteliğiyle, Koton kadınının modern stiline de gönderme yapıyoruz.

"KADINLAR İLK ÖNCE KIYAFETİN HİSSİYATINA BAKIYOR"

Bu, marka ile dördüncü buluşmanız… Bu tecrübe size nasıl bir bakış açısı kazandırdı?

Yıllardır yaptığım dergicilik ve moda editörlüğü mesleği sektörü ve perakendeyi tanımama yardımcı oldu. Bunun yanında da modaseverin ne istediğini, nasıl baktığını hissedebilme becerisi kazandırdı. Tüm bu kazanımlarla harmanladığımız projemiz de iki senedir ve dört sezondur başarıyla sürüyor. Koleksiyonumuzla kombinlerin nasıl farklılaştırılabileceği, ezber bozan bir bakış açısı getirmeyi moda meraklılarına kazandırmayı amaçlıyoruz. İlk akla gelen parçaların değil de iki güçlü parçanın nasıl bir araya gelebileceğini, bir moda direktörü yaklaşımıyla yaratıyorum.

Türkiye'de kadınlar neleri satın alıyor ve neleri satın almıyor? Bir giysi alırken en çok neye dikkat ediyor? Kalitesi mi, trend olması mı, fiyatı mı?

Kadınlar her şeyden önce hissiyatına bakıyor. Yani giydiği kıyafetle kendini nasıl hissettiğine... Proporsiyonuna yakışıp yakışmadığına... Bunun yanında tabii ki belirleyici unsurlar var, bütçe gibi... Ulaşılabilir fiyatlı aynı zamanda da trendleri de yansıtabilen ürünlere yöneliyor. Koton Skirtly Yours Styled by Melis Ağazat Koleksiyonu'nu hayata geçirmemizin amaçlarından biri de eteği aldıktan sonra trendlerin ve sezon dışında da kullanılabilmesi. Moda tutkunlarının, yaz sezonunda yer alan bir eteği, kış aylarında da trikosuyla kullanabilmesi, gardırobuna bu koleksiyon sayesinde kilit parçalar ekleyebilmesi bizim için çok önemli.

"KLASİK PARÇALARLA GÜNCELLEME YAPMAYA BAYILIYORUM"

Bu bilgiler ışığında mı yeni koleksiyonunuz şekillendi, yoksa trendlerin izinden mi gittiniz?

Tabii bu bilgiler ışığında, tüm noktaların birleşimi oluşturuyor koleksiyonumuzu. Hislere de çok önem veriyorum. Kendi giyim matematiğimde de hisler benim için çok önemli. Bana neyi hatırlattığı, ne hissettirdiği, nasıl bir anıya karışacağı... Modaya bağlı kalmamak, trendleri yok saymak veya demode olmak demek değil tabii ki. Ama klasik ve evladiyelik parçalarla güncelleme yapmaya bayılıyorum. Siluet de mutlaka güncel ve yeni olmalı. Mesela eteklerden birinin desenini annemin 70'lerdeki bir çiçekli elbisesinden referansla yaptık. Yani Koton Skirtly Yours Styled by Melis Ağazat Koleksiyonu'nun İlkbahar-Yaz 2021 sezonunda bellek oyunları var!

Kaynak: Hürriyet