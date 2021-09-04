Melikgazi'de konforlu ulaşım için çalışmalar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melikgazi'de konforlu ulaşım için çalışmalar devam ediyor

Melikgazi'de konforlu ulaşım için çalışmalar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi Ali Dağı Caddesi'nde 2,5 kilometre uzunluğunda 5 metre genişliğinde yeni yol yapıyor.

Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi Ali Dağı Caddesi'nde 2,5 kilometre uzunluğunda 5 metre genişliğinde yeni yol yapıyor.

Vatandaşların daha nitelikli hizmet alması için bağ ve sayfiyelik alanlara yeni ve konforlu bir yol kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemizde göreve geldiğimiz günden bugüne ulaşım sıkıntısı olan güzergahlarda yol açma çalışmaları gerçekleştirerek trafiği rahatlatıyoruz. İlçenin her noktasında ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalar yapılıyor. Kıranardı Mahallesi Ali Dağı Caddesi'nde 2,5 kilometre uzunluğunda 5 metre genişliğinde yepyeni bir yol kazandırdık. Bağcılık ve tarım işi yapan vatandaşların daha seri yollarda ulaşım yapması için çalışmalar yapıyor, ilçemize yeni yollar kazandırıyoruz. İlçe genelinde bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi ve kırsal alanlarda yaşayanların desteklenmesi için hizmetlerimiz devam edecek. İlçemizin her noktasına ulaşımı kolaylaştırmak, trafik akışını düzgün, otopark sorunu olmayan sağlıklı ve planlı olabilmesi adına daha fazla gayret göstereceğiz. Her alanda daha aktif ve hızlı çalışarak ilçemizin her mahallesinde hizmet yaptık. Tüm mahallelerimizde alt ve üst yapı çalışmalarını büyük bir hızla gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de konforlu ulaşım için çalışmalar devam ediyor
Melikgazi'de konforlu ulaşım için çalışmalar devam ediyor
Melikgazi'de konforlu ulaşım için çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
3 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Mıcır yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı
Mıcır yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Arif Çetin Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Haluk Levent Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Öztürk Mesut Özil Salih Uçan Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Melikgazi'de konforlu ulaşım için çalışmalar devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 16:58:03. #1.15#

title