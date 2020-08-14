Melikgazi 'Buluşma Noktası' fikir yarışması başladı
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Melikgazi 'Buluşma Noktası' fikir yarışması başladı

Melikgazi Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen "Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması" başladı.

Melikgazi 'Buluşma Noktası' fikir yarışması başladı
14.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:00

Melikgazi Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen "Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması" başladı. Kamusal alanın tanımlanması açısından belli bir noktayı tanımlayacak olan Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması 23 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

"Ulusal çapta yapılan yarışma Türkiye'de alanında ilk ve tek"

Türkiye genelinde bu alanda yapılan ilk yarışmayı düzenlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mimarlar Odası ile birlikte şehir merkezinde farklı projeleri yapmak üzere ilk uygulamayı başlatıyoruz. Cumhuriyet Mahallemizde güzel bir buluşma noktası yapmak için Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması başlattık. Türkiye'de önemli mimarlarımızın jüriliğinde olan bir yarışma olacak. Türkiye genelinde olan yarışma, TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odalarına kayıtlı mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının katılımına açıktır. Bugün itibariyle ilana çıkıyoruz. Sonrasında çizimler ve tasarımlar yapılacak. Farklı illerden çizilen projeleri internet üzerinden alabileceğiz. 9 Kasım 2020 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak. Buradan çıkan sonuca göre de Kale'nin hemen önünde bir buluşma noktası yapacağız. Navigasyondan veya telefondan yol ve yön bulmaya çalışsak da hala eski geleneklerimiz devam ediyor. İnsanlar hala eski buluşma noktası tariflerini kullanıyor. Dolayısıyla biz hem bu eski geleneğimizi korumuş oluyor hem de farklı bir konseptte buluşma noktalarını başlatmış oluyoruz. Farklı yerlerde de bu buluşma noktalarımızdan yapacağız. Emeği geçen tüm mimar ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.

Kayseri Mimarlar Odası Başkanı Halil Çevik ise, "Bu süreci geliştirmeyi ve daha fazla kazanım sağlamayı hedef ediniyoruz. Kamusal alan tanımlanması açısından o noktayı tanımlayan bir yer olması için bu yarışmadan güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Şeffaf katılımcılar sağlayarak daha güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Ulusal yarışma aşamasına gelmesinde herkesin ciddi emeği ve çalışması var. Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu'na ve Odamıza emekleri için teşekkür ederim." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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