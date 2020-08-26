Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş Melih Gökçek, dün yaptığı bir paylaşımda "Kel kafa çıldıracak" ifadesini kullanmıştı. Bu ifade sonrası Gökçek'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldığı konuşuldu; ancak tecrübeli siyasetçi kastettiği kişinin CHP Sözcüsü Faik Öztrak olduğunu söyledi.

Twitter'ı aktif olarak kullanan Melih Gökçek, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Karadeniz'de doğal gaz bulunmasıyla ilgili ifadelerinin yer aldığı bir haberi paylaşıp "Ya Berat Bakanım, dur hele adamları iyice kudurtacan. Hele o bir kel kafa var çıldıracak şimdi" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sonrası Gökçek'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastettiği konuşuldu. Ancak Gökçek hedefindeki ismin CHP'li Faik Öztrak olduğunu söyledi.

Habertürk'ten Nagehan Alçı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le konuşmasını şu sözlerle aktardı:

"Melih Gökçek, Albayrak'ın bana yaptığı açıklamaların haber linkini sosyal medya adresinden mention yaparak öyle bir tweet attı ki ortalık karıştı.

"KİMİ İMA ETTİĞİNİ SORDUM"

Tweet'inde Berat Albayrak'ın 'Bu daha başlangıç' açıklamasıyla birilerini 'kudurtacağını' ileri süren eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı, 'Hele o bir kel kafa var çıldıracak şimdi' diye yazınca birçok internet sitesi ve özellikle muhalif yayın organları "Melih Gökçek, Süleyman Soylu'yu kast etti" diye haberler yaptılar.

Ben de Melih Bey'i arayıp bu mesajın ne demek olduğunu, kimi ima ettiğini sordum.

Gerçekten yazılıp çizildiği gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu mu kast ediyordu?

'Nagehan Hanım, bunlar anlama özürlü galiba, öyle şey olur mu? Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın size yaptığı açıklamalar üzerine benim kimden bahsettiğim ve kimleri kastettiğim öndeki arkadaki mesajlarımdan belli.'

"BURASI CHP DEĞİL"

Sonra da şunları söyledi Gökçek...

'Bu laflar ve bu uydurma haberler nereden fitne çıkaracaklarını şaşırmışların işi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile çok iyi ve çok eskiye dayanan bir hukukumuz var. Ayrıca son derece başarıyla görevini yürütüyor kendisi. Süleyman Bey'i kast etmem mümkün mü? Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de Berat Bey'in öncülüğünde kazanılan başarılardan tüm AK Parti camiasının ve hatta Türkiye'deki sağduyulu herkesin mutlu olduğu gibi çok mutlu olacak bir insandır Süleyman Bey. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde herkes bir bütün partimizde. Farklı görüşler olur, bunlar müzakere ve istişare edilir. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar AK Parti içinde fitne çıkaramazlar. Burası CHP değil.'

"BENİM KASTIM FAİK ÖZTRAK"

Melih Bey'e 'Kel kafa' diye bir hitap, böyle bir üslup kullanmasının yanlış olacağını düşünüp düşünmediğini de sorunca şöyle cevap verdi...

'Şimdi kel kafa deyince bütün aynı özelliğe sahip insanları kast etmiş mi olursunuz Nagehan Hanım? Mesela ben sarışın kadın desem, sarışın tüm kadınlar üzerine mi alınacak? Olacak iş değil.'

'Kimi kast ettiniz açıkça söyleyin o zaman Melih Bey' diye araya girince de şöyle dedi...

'Hiç topu taca atmam Nagehan Hanım. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a yönelik olarak o sözleri söyledim. Her güzel işe karşı çıkıyor. Her olumlu gelişmenin altında bir şey arıyor. Türkiye'nin faydasına olan işlerden bile rahatsız oluyor. Sadece ve sadece Berat Bey'i itibarsızlaştırma amaçlı sürekli saldırıyor. Benim kastım Öztrak'tır"

MELİH GÖKÇEK'İN YAPTIĞI O PAYLAŞIM