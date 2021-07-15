Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından mezunlara getirilen giriş yasağı kaldırıldı
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Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından mezunlara getirilen giriş yasağı kaldırıldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden alınan Melih Bulu'nun kendisine yönelik protestolar devam ederken getirdiği mezunlara giriş yasağı kaldırıldı. Yeni rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin aldığı karar sonrası Bulu mezun olduğu üniversiteye girebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alındı. Bulu 194 gün boyunca oturduğu koltuğunu yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'ye devretti.

MEZUNLARIN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞİNİ YASAKLAMIŞTI

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlük görevinden alınması ise akıllara önemli bir konuyu getirdi. Bulu, üniversite duyurusunda mezunların koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite kampüslerine girişinin kısıtlandığını ve izne tabii olduğunu ifade etmişti.

YASAK SÜRSEYDİ BULU DA OKULA GİREMEYECEKTİ

Bulu, görevden alınmasıyla 'Boğaziçi mezunu' statüsüne geldi. Bulu kendi getirdiği bu yasak sonrası Boğaziçi Üniversitesi'ne giremeyecekti.

YASAK KALDIRILDI

"Görevden alınan Melih Bulu, kendi getirdiği "mezunlara giriş yasağı" uygulaması devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek" haberleri sonrası üniversite mezunlarına getirilen yasak kaldırıldı.

Üniversite yönetimi Bulu'nun görevden alınması sonrası personellere gönderdiği mailde, "herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını" söyleyerek mezunların ve akademik personelin HES kodu ve kimlik kartlarıyla kampüse giriş yapabileceklerini söyledi.

Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından mezunlara getirdiği giriş yasağı kaldırıldı
Görevden alınan Melih Bulu, kendi getirdiği 'mezunlara giriş yasağı' uygulaması devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek
Görevden alınan Melih Bulu, kendi getirdiği "mezunlara giriş yasağı" uygulaması devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı
Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı
Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı
Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından mezunlara getirilen giriş yasağı kaldırıldı
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından mezunlara getirilen giriş yasağı kaldırıldı - Haberler
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