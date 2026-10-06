Haberler

Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü Haber Videosunu İzle
Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’nın Pütürge ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, Köklükaya-Bölünmez mahalleleri arasındaki yolu kısa sürede beyaza bürüdü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede çalışma başlattı.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde akşam saatlerinde Köklükaya-Bölünmez mahalleleri grup yolunda dolu yağışı etkili oldu.

YOL BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Yoğun yağış nedeniyle yol kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.

Yağışın bölgede yer yer sağanak şeklinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Hiç tanımadıkları kadın bir anda evlerine girdi, yaptıkları şoke etti

Hiç tanımadıkları kadın bir anda evlerine girdi, yaptıkları şoke etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maslak'ta korkutan kaza! Takla atan araçtan yürüyerek çıktı

Verilmiş sadakası varmış! Otomobili dubalara çarpıp takla attı
10 yaşında Türkiye birincisi olmuştu! 16 yaşındaki MMA sporcusu Bulut Akyüz tırın altında can verdi

10 yaşında Türkiye birincisi olmuştu! Tırın altında can verdi
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördüğü karşısında dehşete düştü

Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördüğü karşısında dehşete düştü
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor

Hem meyvesi hem çiçeği para: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Sakarya'da polisten 5 kilometre kaçtı! Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 350 bin lira ceza

Dur ihtarına uymadı, ağaca çarptı! Kesilen ceza dudak uçuklattı
Mardin'de yaşayan Marilyn Monroe lakaplı Melek Karahan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

'Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası