Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya’nın Pütürge ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, Köklükaya-Bölünmez mahalleleri arasındaki yolu kısa sürede beyaza bürüdü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede çalışma başlattı.
Malatya’nın Pütürge ilçesinde akşam saatlerinde Köklükaya-Bölünmez mahalleleri grup yolunda dolu yağışı etkili oldu.
YOL BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Yoğun yağış nedeniyle yol kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.
BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.
Yağışın bölgede yer yer sağanak şeklinde devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı