Organizatörlere göre Paris'te 100 bin kişi sokağa döküldü, polis gaz kullandı

Fransa'da öğretmen ve personel eksikliği ile eğitim şartlarına yönelik ülke genelinde devam eden şiddetli protestolarda başkent Paris'te yüz binlerce kişi sokağa dökülürken, polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı. Göstericiler polise çöp kutuları ve yanıcı maddeler fırlatırken, güvenlik güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Fransa'da öğretmen ve personel eksikliği ile eğitim şartlarına tepki olarak ülke genelindeki yaklaşık 2 haftadır devam eden lise eylemleri büyüyor. Protesto organizatörleri bugün başkent Paris'teki gösterilere yaklaşık 100 bin kişinin katıldığını, ülke genelindeki gösterilere ise toplamda 450 bin kişinin katıldığını açıkladı. Fransa İçişleri Bakanlığı ise ülke genelindeki protestolara toplamda 250 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protestocular, kent sokaklarında çöp konteynerlerini ateşe vererek güvenlik güçlerine çöp kutuları ve yanıcı maddeler fırlattı. Polis ise kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler ile polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşanırken, çevik kuvvet birlikleri gruplara müdahale etti, zırhlı araçlar da polis ekiplerine destek verdi. Ara sokaklara taşan olaylarda protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki gerginlik devam etti.

Cumhurbaşkanı adayı Melenchon da kalabalığa katıldı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kalabalığa sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin eski lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da katıldı. Kalabalığın yoğun ilgi gösterdiği Melenchon protestoculara destek verirken, göstericiler de Melenchon'a destek sloganı attı.

Fransa basınında yer alan haberlerde, bugünkü protestolar söz konusu lise eylemlerinin en şiddetli günü olarak değerlendiriyor. Resmi kaynaklardan henüz olaylar sırasında yaralananlar ve gözaltına alınanların sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Düne kadar 5 bin 60 kişi gözaltına alınmıştı

Başbakanlıktan yapılan son açıklamada, 28 Eylül'den 5 Ekim akşamına kadar yaşanan olaylarda ülke genelinde 6 bin 59 kişinin yakalandığı kaydedilmişti. Adalet Bakanlığı'nın son bilançosuna göre 5 bin 60 kişi gözaltına alınırken, bunların 4 bin 406'sını reşit olmayanlar oluşturduğu belirtilmişti. Hakkında adli işlem başlatılan bin 802 kişinin bin 483'ünün de reşit olmadığı bildirilmişti. 10'u yetişkin, 4'ü reşit olmayan toplam 14 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Adalet Bakanı Gerald Darmanin, ülke genelindeki 36 başsavcıyla yaptığı görüşmede şiddet olaylarına karışan kişilere karşı "en yüksek kararlılığın" gösterilmesini istemiş, ayrıca uygun dosyalarda hızlı yargılama yöntemlerinin kullanılmasını ve reşit olmayanların neden olduğu zararlar konusunda ailelerin hukuki sorumluluğunun değerlendirilmesini talep etmişti.

Öte yandan, 5 Ekim akşamına kadar 215 öğrenci ile 85 eğitim çalışanı yaralandı. Yaralanan eğitim çalışanlarının 34'ünü okul müdürleri ve müdür yardımcıları oluştururken, aynı dönemde 715 polis ve jandarmanın da yaralandığı bildirildi. Yakalama, gözaltı ve yaralı rakamlarının bugün devam eden 6 Ekim gösterilerinde meydana gelen yeni olayları kapsamadığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı