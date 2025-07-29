Melek Mosso'ya ne oldu? - SON DAKİKA Melek Mosso kaza mı geçirdi?

Ünlü sanatçı Melek Mosso'nun yaşadığı talihsiz olay, kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Peki, Melek Mosso'nun başına ne geldi, gerçekten bir kaza mı geçirdi? İşte merak edilen olayın tüm ayrıntıları…

MELEK MOSSO'YA NE OLDU, KAZA MI GEÇİRDİ?

Sevilen sanatçı Melek Mosso, tatil için bulunduğu Kıbrıs'ta talihsiz bir kaza geçirdi. Bahçede temizlik yaptığı sırada terliğinin kayması sonucu kafa üstü yere düşen Mosso, yaşadığı durumu sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında "Lütfen dua edin" ifadelerini kullanan şarkıcı, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı.

Melek Mosso'ya ne oldu

Melek Mosso, yaptığı açıklamada son üç gündür üst üste olumsuzluklar yaşadığını belirterek destek ve dua çağrısında bulundu. Melek Mosso, paylaşımı sırasında"Bahçe önünü yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. Arkadaşlar, dua edin, desteklerinizi bekliyorum. Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı. Kem gözlüler, nazar etmeyin, yeter artık." ifadelerini kullandı.

Melek Mosso kaza mı geçirdi

Sözlerine "Endişelenen herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, canım sıkılır, hemen ah vah etmem. Aman dikkat edin, görünmez kazalar var. Eğer düşerken 3 santim aşağı gelseydi, belki bugün burada olmazdım. Kendinize çok iyi bakın, hem kötü gözlerden hem de hasetten korunmayı ihmal etmeyin. Mesaj atan herkese tekrar çok teşekkür ederim, çok incesiniz." şeklinde devam eden ünlü şarkıcı, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Kazanın ardından hayranları sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşırken, Mosso'nun son durumu kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İşte, ünlü şarkıcının o paylaşımı…