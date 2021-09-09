Meksikalı genç müzisyenler Orhan Gencebay'ın "Berhudar Ol" şarkısını İspanyolca seslendirdi

Meksika'da Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen proje ile bir araya gelen bir grup Meksikalı genç müzisyen, Orhan Gencebay'ın "Berhudar Ol" şarkısını İspanyolca söyledi.

Meksika'da Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen proje ile bir araya gelen bir grup Meksikalı genç müzisyen, Orhan Gencebay'ın "Berhudar Ol" şarkısını İspanyolca söyledi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Enstitü, Latin Amerika ile Türkiye arasında kültürel ilişkileri geliştirecek yeni projelere imza atıyor.

Proje kapsamında bir araya gelen bir grup Meksikalı genç müzisyen, Orhan Gencebay'ın "Berhudar Ol" şarkısını İspanyolca seslendirdi.

Şarkıyı Orhan Gencebay'ın bestesi ve İspanyolca sözlerle çalan gençler, şarkı bitiminde "Orhan Baba olmuş mu?" diyerek Gencebay'a seslendi.

Orhan Gencebay'dan Meksikalı müzisyenlere yanıt: "Olmuş, hem de çok güzel olmuş"

Ünlü sanatçı Gencebay da bu mesaj karşısında mutluluğunu bir video çekerek ifade etti.

Gencebay, gençlere yanıt olarak "Olmuş, hem de çok güzel olmuş. Bu güzel mesajların İspanyolca konuşan halklara gönderilmesini sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Meksika'ya sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Berhudar olun." mesajını paylaştı.

Çoğunluğu konservatuar öğrencilerinden oluşan grubu bir araya getiren keman sanatçısı Diego Alejandro Juarez, Meksika'daki YEE yetkilileri ile görüşerek Enstitünün müzik projesine dahil olmak istediklerini belirtti. Juarez, kendilerinin de bir şarkı çalmak istediklerini ve içerdiği mesajlar dolayısıyla Gencebay'ın bu şarkısını seçtiklerini söyledi.

Şarkıyı seslendiren Andrea Rodriguez ise Türkiye'yi çok ilginç bulduğunu ve bir gün mutlaka ziyaret etmek istediğini dile getirdi. Türkçenin başta zor görünse de biraz çalıştıktan sonra kolayca telaffuz edildiğini söyleyen Rodriguez, "Türkçe kurslarının açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise kültürler arası böyle güzel bağlar kurdukları için büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Enstitünün "Müzik Susmasın Projesi" ile Türkiye'de salgın döneminde zor günler geçiren müzisyenlere destek sağladığını hatırlatan Ateş, bu vesilelerle yurt dışındaki müzisyenlere de bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Bu yılın Türkçe ve Yunus Emre yılı ilan edilmesi dolayısıyla çeşitli ülkelerde evrensel mesajlar içeren Yunus Emre ilahilerinin farklı müzisyenlerce seslendirildiğini ve Meksika'da da bir konser projeleri düzenlediklerini kaydeden Ateş, konser öncesi bu sürprizin herkesi şaşırttığını ve mutlu ettiğini belirtti.

Enstitünün Arjantin ve Meksika'da yeni merkezler açmasının yanı sıra Afrika'da Ruanda ve Nijerya gibi ülkelerde de yeni kültür merkezleri faaliyete başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan