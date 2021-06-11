Meksikalı doktor, gözaltındayken hayatını kaybetti
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Meksikalı doktor, gözaltındayken hayatını kaybetti

Meksikalı doktor, gözaltındayken hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meksika'da dün meydana gelen trafik kazasının ardından gözaltına alınan 30 yaşındaki doktor Beatriz Hernandez, gözaltındayken hayatını kaybetti.

Meksika'da dün meydana gelen trafik kazasının ardından gözaltına alınan 30 yaşındaki doktor Beatriz Hernandez, gözaltındayken hayatını kaybetti. Hernandez'in şüpheli ölümü sosyal medyada tepki uyandırdı.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde yer alan Progreso de Obregon kentinde 30 yaşındaki doktor Beatriz Hernandez'in, geçtiğimiz çarşamba günü binek aracıyla trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hernandez, gözaltındayken hayatını kaybetmişti. Progreso de Obregon yerel yönetimi tarafından dün yapılan açıklamada ise, Hernandez'in gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra kendisini bir cisimle asarak intihar ettiği ifade edilmişti. Son açıklamanın ardından Hernandez'in yakınlarından ve sosyal medya kullanıcılarından ise, yerel yetkililerin intihar açıklamasına tepki geldi.

Hernandez'in yakınları ve birçok kişinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, 2 çocuk annesi olan genç doktorun intihar etmesi için bir gerekçe olmadığını savunularak, genç kadının şüpheli ölümü için adalet talep edildi. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarında, #justicioparabetty (Beatriz için adalet) başlığı altında genç kadının şüpheli ölümüne tepki gösterdi. Ayrıca yaşanan olaya ilişkin Hidalgo Belediye binası önünde bugün öğleden sonra protesto düzenlenmesi planlanırken, Hidalgo Belediyesi ise yaptığı açıklamada, olayla ilişkin kadın cinayeti protokolü çerçevesinde soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan Progreso de Obregon kentinde Hernandez'in, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde binek aracıyla seyir halindeyken trafik ışıklarında başka bir binek araca çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Yaşanan kazanın ardından görgü tanıklarının ifadelerinde, toplamda 4 aracın karıştığı ve ciddi bir yaralanmanın olmadığı kazanın ardından bir doktor olarak Hernandez'in, kaza sonucu yaralanma olup olmadığını kontrol etmek ve kaza zedelere yardım etmek üzere aracından indiği kaydedilmişti. Tanıklar, o sırada kazaya karışan başka bir araçtan inen bir kadının Hernandez'in aracından çantasını çaldığını, sonrasında Hernandez'in durumu fark etmesi üzerine kadın ile tartışmaya başladığı ifade edilmişti. Sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri ise Hernandez'i gözaltına almıştı. Progreso de Obregon yerel yönetimi tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinden dün yapılan açıklamada, Hernandez'in gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra kendisini bir cisimle asarak intihar ettiği kaydedilmişti. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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