Meksika'da Asgari Ücret Nisan Ayında, Satın Alma Gücü Açısından Yıllık %8,4 Arttı
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Meksika'da Asgari Ücret Nisan Ayında, Satın Alma Gücü Açısından Yıllık %8,4 Arttı

Meksika'da Asgari Ücret Nisan Ayında, Satın Alma Gücü Açısından Yıllık %8,4 Arttı
Habermetre - Haberler | Toplum

Ulusal Asgari Ücret Komisyonu (CONASAMI) tarafından yayımlanan "Ekonominin Davranışı Aylık Raporu, Mayıs 2021" verilerine göre; 2021 yılının Nisan ayında asgari ücret, bir önceki yılın aynı ayına göre satın alma gücü açısından %8, 4 artmıştır.

Ulusal Asgari Ücret Komisyonu (CONASAMI) tarafından yayımlanan "Ekonominin Davranışı Aylık Raporu, Mayıs 2021" verilerine göre; 2021 yılının Nisan ayında asgari ücret, bir önceki yılın aynı ayına göre satın alma gücü açısından %8, 4 artmıştır. Bu yıl yapılan artışla, asgari ücret Sosyal Kalkınma Politikasının Değerlendirilmesi Ulusal Konseyi (CONEVAL) tarafından belirlenen temel kentsel sepet değerinin (gıda, konut, hizmetler gibi) %128, 2'sini karşılayabilmektedir. Diğer bir ifadeyle asgari ücretle çalışan bir kişi maaşıyla temel ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve aile bütçesine %28, 2 katkı yapabilmektedir.

Anılan raporda ayrıca Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (IMSS) verilerine göre Nisan ayının sonunda önceki aya kıyasla 44. 774 daha fazla sigortalı çalışan olduğu ve sigortalı çalışanların toplamının 20. 070. 483'e ulaştığı (aylık %0, 5 ve yıllık %0, 7 artış), bunun pandemi sonrası istihdamdaki toparlanmanın devam ettiğinin göstergesi olduğu belirtilmektedir.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynak: El Economista https://www. eleconomista. com. mx/empresas/Conasami-reporta-que-el-salario-minimo-registro-un-incremento-de-8. 4-en-abril--20210607-0057. html

Kaynak: Habermetre

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