MEİGDER'den İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MEİGDER'den İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama

MEİGDER'den İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin İnternet Gazetecileri Derneği (MEİGDER), İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Mersin İnternet Gazetecileri Derneği (MEİGDER), İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıya bir tepki de Mersin'den geldi. MEİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Şehitoğlu, yaptığı açıklamada, İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yönelik hunharca saldırının göz yumulacak bir yanı bulunmadığını belirtti. Şehitoğlu, "Saldırganlara açılacak ekspres dava ile bir celsede yüksek ceza verilmelidir. Bu cezalar sıcağı sıcağına verilmeli ki, bundan sonra olası saldırı ve saldırganlara caydırıcı örnek teşkil etsin" dedi.

"Bir gazeteciye, hele de böyle hunharca bir saldırıya tahammülümüz yok" diyen MEİGDER Başkanı Şehitoğlu, bu olayın kınamaktan da öteye taşınması gerektiğinin altını çizdi. Gazetecilerin yıllardır aynı dramları yaşadıklarına dikkat çeken Şehitoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteciler, habere gitme korkusu yaşamamalıdır. Korkutularak özgür gazetecilik ruhuna darbe vurulmamalıdır. Gazetecinin dövülmesinin, vurulmasının, moda olduğu günümüzde saldırı yapanlara artık ekspres davalar açılarak, bir-iki celsede, olayın sıcaklığı unutturulmadan, caydırıcı en yüksek cezalar verilmelidir. Ancak bu şekilde gazeteci dövmek isteyenler, cezalardan çekinerek kötü düşüncelerini eyleme dönüştürmekten çekineceklerdir. Gazeteci kardeşimize geçmiş olsun diyor, vücudunda ve ruhunda hissettiği acısını, kendi vücudumuzda ve ruhumuzda hissettiğimizin bilinmesini istiyoruz." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Reisi Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Çağlar Söyüncü Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MEİGDER'den İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 14:32:01. #1.15#

title