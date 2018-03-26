Antalya'da, Serik ve Gebiz Avcılar Dernekleri tarafından Mehmetçik yararına trap yarışması düzenlendi.

Serik ilçesi Gebiz Mahallesinde düzenlenen trap yarışmasından elde edilen gelir, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na bağışlandı.

Çok sayıda avcının katıldığı yarışmayı Belediye Başkanı Ramazan Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece, oda ve kooperatif başkanları da izledi.

Yarışma sonuçları;

Tek kurşun tüfek atışları

1. Bekir Doğan

2. Abdullah Karagöz

3. Emin Türkmen

Trap atışları

1. Murat Kökçü

2. Osman Göçmen

3. Mevlüt Topal

Tavşan atışları

1. Atakan Çelik

2. Ahmet Bozkaya

3. Abdullah Karagöz

Yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri, Serik Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Mustafa Kiremitçi ile Gebiz Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Recep Tekçe tarafından verildi.