Mehmet Taşhanlıgil: "Süper Hızlı Okuma ile eski okuma alışkanlıklarını değiştiriyoruz"
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Mehmet Taşhanlıgil: "Süper Hızlı Okuma ile eski okuma alışkanlıklarını değiştiriyoruz"

İSTANBUL (İHA) – Süper Hızlı Okuma tekniğinin kurucusu Mehmet Taşhanlıgil, geliştirdiği yöntem sayesinde kişilerin anlayarak 3 kat daha hızlı okuyabildiğini açıkladı.

Mehmet Taşhanlıgil:
22.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:16

İSTANBUL (İHA) – Süper Hızlı Okuma tekniğinin kurucusu Mehmet Taşhanlıgil, geliştirdiği yöntem sayesinde kişilerin anlayarak 3 kat daha hızlı okuyabildiğini açıkladı.

Hızlı okumak pek çoğumuz için aşılmaz bir duvar olarak görülüyor. Zihin haritalarının keşfeden Tony Buzan'ın öğrencisi, Süper Hızlı Okuma tekniğinin kurucusu Mehmet Taşhanlıgil, geliştirdiği yöntem sayesinde kişilerin anlayarak 3 kat daha hızlı okuyabildiğini açıkladı.

İlkokul birinci sınıfta öğrenilen okuma tekniğinin yerine geliştirdiği Süper Hızlı Okuma tekniği ve Speedymemo yazılımı ile dünyaya hızlı okumayı öğreten Mehmet Taşhanlıgil, "21'inci. yüzyılda, ilerleyen teknolojinin de etkisi ile bireyin okuma alışkanlığının azalması sonucunda oluşan vakit ve anlam kaybını en aza indirmek gerekiyor. Süper Hızlı Okuma ile bu süreci yönetmek oldukça kolay. Kendi alanında uzmanlaşmış altyapısı ile çağın gerekliliklerine en uygun şekilde hazırlanmış bu platform, okul eğitimine, kitap okumaya, daha iyi anlamaya ve sınavlarda hatasız soru çözmeye yardımcı oluyor. Sistem, okumalarımızı çok daha iyi anlamamızı ve bir dakikada okunan kelime sayısını anlayarak 3 katına kadar çıkarmamızı sağlıyor. Eski okuma alışkanlıklarını değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkemizdeki eğitim sistemi hızı gerektiriyor

Türkiye'nin eğitim sisteminin temelinde hızın yattığını söyleyen Mehmet Taşhanlıgil, kişilerin bu vesile ile hızlı okuma teknikleri konusunda eğitime yöneldiklerinin altını çizdi. Taşhanlıgil: "Ülkemizdeki eğitim sisteminin, temelde hızı gerektiriyor olması da bizi dolaylı olarak hızlı okumamızı sağlayacak eğitimlere yönlendiriyor. Bu anlamda Süper Hızlı Okuma, okulların öğrencilerine sunduğu büyük bir avantaj haline gelmiş durumda. Ders olarak işletilen, öğrencinin yıl içerisindeki okuma ve anlama seviyesini ölçmesini sağlayan bu sistem, yılsonunda öğrencinin gelişim düzeyini ve başarı haritasını da oluşturuyor." dedi.

Hızlı okuma nasıl geliştirebilir?

Hızlı okumanın tamamen beyin kapasitemizin izin verdiği bir okuma yöntemi olduğunu söyleyen Mehmet Taşhanlıgil, "Nasıl yürüyen bir birey koşabilir ama uçamaz ise okumayı bilen bir birey de hızlı okuyabilir ama bir bakışta sayfayı bitiremez. Hiç okuma yapmıyorsanız bile günde sadece bir sayfa okumakla başlayın. Bir kitabı açın ve sadece bir sayfa okuyun. Hızlıca tekniklere başlamak için kalem veya parmak ile satırları takip edin, bu odaklanmayı, odaklanmaya bağlı olarak da kelime grubu olarak okumanızı sağlayacak. 4-3-2-1 dediğimiz bir egzersiz var. Okumak için bir kitap belirleyin ve daha önceden okumadığınız bir sayfadan itibaren 4 dakika anlayarak okuyun. Sonra 4 dakika anlayarak okuduğunuz bu sayfayı 3 dakikada yetişin. Evet aynı yeri okuyun ama bu sefer yetişmek için. Anlama seviyesi düşecektir ama yetişmeniz önemli. Sonra 3 dakikada yetişmeniz istenen 4 dakikada okuduğunuz bölümü sırasıyla 2 dakikada ve 1 dakika da yetiştirin. Unutmayın 4 dakikada anlayarak okuduğunuz yeri 1 dakika da anlamanızı değil 3-2 ve 1 dakika da yetişmelisiniz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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