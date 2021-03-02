Mehmet Kocadon kimdir? Mehmet Kocadon kaç yaşında, nereli? Mehmet Kocadon biyografisi

Bodrum eski belediye başkanı Mehmet Kocadon ile eşi ve 2 kızının koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Kocadon, oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Peki, Mehmet Kocadon kimdir? Mehmet Kocadon kaç yaşında, nereli? Mehmet Kocadon biyografisi

Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine evlerinde karantinaya alınan Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Kocadon, oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

MEHMET KOCADON KİMDİR?

Mehmet Kocadon, 1963 yılında Bodrum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bodrum'da tamamladı. 1992-1999 yılları arasında Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 1993-1999 yılları arasında Demokrat Parti'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1999 yılı yerel seçimlerinde, yeni kurulan Ortakent-Yahşi Belediyesi'ne başkan adayı oldu. Aldığı % 57oranındaki oyla kazandığı Ortakent-Yahşi Belediye Başkanlığı görevine başladı.

2004 yerel seçimlerinde yeniden Ortakent-Yahşi Belediyesi'de başkanlık görevine aday oldu ve % 75 oy alarak 2. kez başkanlık görevini üstlendi. Toplamda 10 yıl olmak üzere 2 dönem üst üste görevini başarıyla sürdüren Kocadon, 2009 yılı yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den Bodrum Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu.

Bodrum Belediye Başkanlığı görevine gelen Kocadon, 6 Nisan 2009 tarihinde görevi resmen teslim aldı. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde % 50.8 oy alarak büyükşehir yasası kapsamında Bodrum Yarımadasındaki tüm belde belediyelerinin kapanmasının ardından, Bodrum Yarımadasının Belediye Başkanı seçildi.

Mehmet Kocadon, halen sürdürdüğü Bodrum Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra, Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Başkanlığı görevine de devam etmektedir.

Dört dönem sürdürdüğü Belediye Başkanlığı görevine, 30 Ağustos 2013 tarihi itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Kocadon, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde DP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır.