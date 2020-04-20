Mehmet Görmek kimdir? Mehmet Görmez hayatı ve biyografisi!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Mehmet Görmek kimdir? Mehmet Görmez hayatı ve biyografisi! - Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Üniversitesi, Mehmet Görmez, Ankara, Güncel

Mehmet Görmek kimdir? Mehmet Görmez hayatı ve biyografisi!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşanan üzücü gelişme sonrası Mehmet Görmek kimdir? Mehmet Görmez hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

20.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:46
Mehmet Görmek kimdir? Mehmet Görmez hayatı ve biyografisi!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez de ölümcül virüse yenik düştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Görmez, "Varlık sebebim annem Sıddika Görmez bugün rabbimin rahmetine ermiştir" ifadelerini kullandı. Mehmet Görmek kimdir? Mehmet Görmez hayatı ve biyografisi!

PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ KİMDİR?

1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde yüksek öğrenime başladı. 1987'de yüksek öğrenimini tamamlayarak, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı.

Kırıkkale ve Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak memuriyet görevlerinde bulundu. 1988'de bir yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığının tahsis ettiği bursla Kahire Üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu.

1990'da "Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve Eserleri" adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1990'da başladığı Doktora öğrenimini, 1995'te "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu" adlı teziyle tamamladı. Doktora çalışması, 1996'da Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Birincilik Ödülü aldı.

1995–1997 yıllarında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde dersler verdi. Anadolu Üniversitesi İlâhiyat önlisans programının hazırlanmasında görev aldı. 1997–1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu.

1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006'da profesör unvanını aldı. 2001–2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi.

13.08.2003'tarihinden itibaren Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren ve 11.11.2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Görmez, Arapça ve İngilizce bilmekte olupevli ve üç çocuk babasıdır.

01.08.2017 tarihinde emekli oldu.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu Haber
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haber
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız Haber
Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Haber
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle klip çekti Haber
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle klip çekti
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haber
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek...
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Salgını sürecinde Türkiye'de internette yapılan en popüler ilk 10 arama belli oldu
Salgını sürecinde Türkiye'de internette yapılan en popüler ilk 10 arama belli oldu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza...
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Erdoğan, 'Başbakan olduğum günden beri hayalimdi' dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi
Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Semih Yalçın Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Halil Sezai Acun Ilıcalı Muazzez Ersoy
Spor Falcao Rüştü Reçber Shane Larkin Anderson Talisca Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Mehmet Görmek kimdir? Mehmet Görmez hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 14:08:42. #1.14#
title