Mehmet Görmek kimdir? Mehmet Görmez hayatı ve biyografisi! Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşanan üzücü gelişme sonrası Mehmet Görmek kimdir? Mehmet Görmez hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez de ölümcül virüse yenik düştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Görmez, "Varlık sebebim annem Sıddika Görmez bugün rabbimin rahmetine ermiştir" ifadelerini kullandı. Mehmet Görmek kimdir? Mehmet Görmez hayatı ve biyografisi!

PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ KİMDİR?

1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde yüksek öğrenime başladı. 1987'de yüksek öğrenimini tamamlayarak, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı.

Kırıkkale ve Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak memuriyet görevlerinde bulundu. 1988'de bir yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığının tahsis ettiği bursla Kahire Üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu.

1990'da "Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve Eserleri" adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1990'da başladığı Doktora öğrenimini, 1995'te "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu" adlı teziyle tamamladı. Doktora çalışması, 1996'da Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Birincilik Ödülü aldı.

1995–1997 yıllarında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde dersler verdi. Anadolu Üniversitesi İlâhiyat önlisans programının hazırlanmasında görev aldı. 1997–1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu.

1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006'da profesör unvanını aldı. 2001–2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi.

13.08.2003'tarihinden itibaren Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren ve 11.11.2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Görmez, Arapça ve İngilizce bilmekte olupevli ve üç çocuk babasıdır.

01.08.2017 tarihinde emekli oldu.