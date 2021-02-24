Yazar Mehmet Eren Karabulut kimdir?
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Yazar Mehmet Eren Karabulut kimdir?

24.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:50
Yazar Mehmet Eren Karabulut kimdir?

Henüz lise 1 öğrencisi olan ve 13 yaşında ilk kitabını yazan Mehmet Eren Karabulut hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Eren Karabulut kimdir? Mehmet Eren Karabulut kaç yaşında, eserleri neler?

13 yaşında ilk kitabını yazan Mehmet Eren Karabulut, genç yaşta gösterdiği başarı ile dikkatleri çekiyor. Peki, Mehmet Eren Karabulut kimdir? Mehmet Eren Karabulut eserleri nelerdir? İşte, Mehmet Eren Karabulut'un merak edilenleri!

MEHMET EREN KARABULUT KİMDİR?

2007'de doğan Mehmet Emre Karabulut'un resim çizmek, kitap yazmak, tarih dizileri izlemek gibi hobileri var. Tarih kitapları da yazan Karabulut, kitap yazma ailesi ile diyaloglarının kendisini kitap yazmaya teşvik ettiğini ifade etti. Kitapları yazarken araştırmalarını ve hayal gücünü kullandığını ifade eden Karabulut, bazı karakterlerin dizi karakteri olduğunu söylüyor.

Öncelikle annesinin anlattığı hikâyeyi kitaplaştıran genç yazar ikinci kitabında Abdülhamit dönemini kaleme aldı. Son kitabında ise Osmanlı Devleti anlattı. Hedefinin dizi senaristi olmak isteyen Emre, Malazgirt dizisi ve İstanbul'un Fethi dizilerini yazmak istiyor.

MEHMET EREN KARABULUT KİTAPLARI:

1. Annemin Küçük İnsanları

Mehmet Eren Karabulut kimdir?

2. Savaş Sahrası

Mehmet Eren Karabulut kimdir?

3. Cenk Peşinde

Mehmet Eren Karabulut kimdir?
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