Türk Millî Edebiyat akımının öncü şairleri arasında yer alan Mehmet Emin Yurdakul kimdir?Kaç yaşında vefat etmiştir? Nerelidir? Ölüm yıl dönümü olan Mehmet Emin Yurdakul'un eserleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET EMİN YURDAKUL KİMDİR?

Mehmet Emin Yurdakul (d. 13 Mayıs 1869, İstanbul - ö. 14 Ocak 1944, İstanbul), Türk şair, milletvekili. "Türk Şairi", "Millî Şair" diye anılır.

Türk Millî Edebiyat akımının öncü şairleri arasında yer almıştır. Ulusçu, halkçı görüşleri savunan şiirler yazan Yurdakul, Osmanlı Meclis-i Mebûsan III. Dönem Musul Mebusluğu ile TBMM II. Dönem Karahisar-ı Şarkı, III. Dönem Şebinkarahisar ve IV. Dönem (Ara Seçim), V., VI. Dönem Urfa ve VII. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile II. Dönem İrşad Encümeni Reisliği yapmıştır.

YAŞAMI

1869 yılında İstanbul'un, Beşiktaş semtinde doğdu. Babası balıkçılıkla uğraşan Salih Reis, annesi Emine Hatun'dur.

Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'nden sonra devam ettiği Mekteb-i Mülkiye'nin İdadi bölümünden ayrıldı, devlet memurluğuna başladı. 1899'da kaydolduğu İstanbul Hukuk Mektebi'ne bir süre devam ettiyse de öğrenimine ABD'de devam etmek için bu okuldan ayrıldı, ancak bu isteğini gerçekleştiremedi ve devlet memurluğuna döndü.

Sadrazam Cevdet Paşa'nın tavsiyesiyle Rusumat Evrak Dairesi'nde göreve başlayan Mehmet Emin Bey, 1897-1907 yılları arasında Rüsumat Evrak Müdürlüğü yaptı. İlk şiirini 1897'de Yunan Harbi sırasında Selanik'te Asır Gazetesi'nde yayımladı. "Cenge Giderken" adlı bu şiir ile ünlendi. 1899'da "Türkçe Şiirler" isimli bir şiir dergisi çıkardı. İstanbul'da "Servet-i Fünun"'da, Selanik'te "Çocuk Bahçesi" Dergisi'nde, İzmir'de "Muktebes" adlı dergide şiirlerini yayımlamayı sürdürdü.

İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesiydi. Şiirleri ile hükümeti eleştirince 1907'de İstanbul'dan uzaklaştırılıp Erzurum'da görevlendirildi; II. Meşrutiyet'in ilanının ardından Trabzon'da gönderildi. II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi ile sonuçlanan 31 Mart Olayı'ndan sonra İstanbul'a çağrıldı; Bahriye Nezareti Müsteşarlığı'na atandı ancak bu görevi istemeyince 1909'da Hicaz, 1910'da Sivas valiliği yaptı. Çalışmasının engellendiği gerekçesiyle 1910 yılında istifa ederek İstanbul'a geri döndü.

Ahmet Ağaoğlu, Dr. Fuat Salih, Ahmet Ferit Beylerle birlikte "Türk kültürü, dili ve sanatının geliştirilmesi amacıyla" kurulan Türk Ocağı adlı örgütün kurucuları arasında yer aldı Örgütün ilk genel başkanı oldu, çıkarılan Türk Yurdu Dergisi'nin sorumluluğunu üstlendi. Ancak henüz dergi çıkmadan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile anlaşmazlığa düşünce Erzurum'a vali olarak atandı, 1912'de bu görevde iken emekliye ayrılmak zorunda bırakıldı. İstanbul'a dönüp Türkçülük düşüncesini yaymak üzere yayıncılık yapmaya devam etti.

1913'te Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Musul milletvekili oldu. Türk Ocakları'nın 1918 tarihli kongresinde Hamdullah Suphi ve Ziya Gökalp gibi isimlerle birlikte örgütün "Hars ve İlim Heyeti" üyeliğine seçildi. 1919 seçimlerine katılan Millî Türk Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı.

İstanbul'un işgalinden sonra Mayıs 1919'da Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen mitingde sarfettiği şu sözleri ünlüdür:

"Demir ve ateş; kardeşler ben bunlarla hiçbir vatan ve ırkın öldüğünü işitmedim. Şerefli bir tarih ve medeniyete, sağlam bir fazilet ve ahlâka, zengin bir şiir ve edebiyata, dinî ve millî ananelere, ırkî ve vatanî hatıralara mâlik olan bir milletin mahvolduğunu tarih göstermiyor..."

1921'de Millî Mücadele'ye katılmak için Anadolu'ya geçti. Antalya, Adana, İzmir yörelerinde dolaşarak halkın ve ordunun manevi gücünü arttırıcı konuşmalar yaptı. TBMM'de önce Şebinkarahisar, sonra da Urfa ve İstanbul milletvekili olarak beş dönem görev yaptı. Milletvekilliğini ölümüne kadar sürdürdü.

Şiir yazmaya Servet-i Fünun Dergisi'nde başlayan Yurdakul bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullandı; konularını toplum dertlerinden, sosyal-epik hayat sahnelerinden aldı; uyarıcı-öğretici şiirler yazdı. "Türk Şairi", "Millî Şair" diye anılır. 14 Ocak 1944 tarihinde İstanbul'da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

ESERLERİ

Türkçe şiirler, 1899

Türk Sazı, 1914

Ey Türk Uyan, 1914

Tan Sesleri, 1915

Zafer Yolunda, 1918

Aydın Kızları, 1919

Dante'ye, 1920

Mustafa Kemal, 1928

Ankara, 1939

Cenge Giderken 1886

Fazilet ve Asalet (1890)

Ordunun Destanı (The Legend of the Army, 1915)

Dicle Önünde (In Front of Tigris, 1916)

İsyan ve Dua (The Uprising and the Prayers, 1918)

Turan'a Doğru (Towards Turan, 1918)

Türk'ün Hukuku (The Law of Turk, 1919)

Kral Corc'a (To King George, 1928)