Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, nereli?
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Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, nereli?

24.02.2021 17:26 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:29
Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, nereli?

Orta düzeyde İngilizce bilen Ekmen, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, nereli? Mehmet Emin Ekmen hayatı, biyografisi!

Aldığı eğitimler ile dikkat çeken Türk avukat ve siyasetçiMehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, nereli? Mehmet Emin Ekmen evli mi? Detaylar haberimizde.

MEHMET EMİN EKMEN KİMDİR?

Mehmet Emin Ekmen, 15 Mayıs 1975, Batman doğumlu Türk avukat ve siyasetçi. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır. Serbest Avukatlık, Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, İnsan Hakları komisyonu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlıkları, Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı Temsilciliği, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Yöneticiliği, Günışığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu Batman Temsilciliği, Batman İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Kurucu Üyeliği yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

MEHMET EMİN EKMEN KARİYERİ

TBMM 23. Dönem Batman Milletvekilliği yaptı. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

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