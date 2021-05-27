Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas kaç yaşında, nereli? Mehmet Barlas biyografisi!

Türkiye'de yayımlanan ulusal gazetelerin birçoğunda çalıştı. Mehmet Barlas, hâlen Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. 1968'den beri Canan Barlas'la evli olan Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas kaç yaşında, nereli? Mehmet Barlas mesleği nedir? Mehmet Barlas hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye'de yayımlanan ulusal gazetelerin birçoğunda çalıştı. Son Havadis, Cumhuriyet, Resmî Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Mehmet Barlas, hâlen Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas kaç yaşında, nereli? Mehmet Barlas mesleği nedir? Mehmet Barlas hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Mehmet Barlas (d. 1942, Gaziantep) Türk gazeteci, köşe yazarıdır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun olmuştur. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Daha sonra İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Türkiye'de yayımlanan ulusal gazetelerin birçoğunda çalıştı. Son Havadis, Cumhuriyet, Resmî Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Mehmet Barlas, hâlen Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Çeşitli dönemlerde Star1, ATV, Show TV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yaptı.

Şu anda NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile beraber Makam Farkı adlı programı düzenlemektedir.

Okan Üniversitesi mütevelli heyeti üyesidir.

ÖZEL HAYATI

Cemil Sait Barlas'ın oğlu olan Mehmet Barlas, 1968'den beri Canan Barlas'la evlidir. Barlas çiftinin bu evlilikten Cemil Barlas ve Ela Barlas Anter adında iki çocuğu bulunmaktadır. Canan Barlas, Can Paker'in kızkardeşidir.

ESERLERİ

Sosyo-politik Bir Gerçek Olarak Hocaefendi Sendromu, Birey Yayıncılık, 2000, ISBN 9758257749

Rüzgâr Gibi Geçti, İnkılap Kitabevi, 2005, ISBN 9789751023148

Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi, Birey Yayıncılık, 2005, ISBN 9752640450

İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak, Birey Yayıncılık, 2005, ISBN 9752640641

Türkiye Üzerine Pazarlıklar, Birey Yayıncılık, ISBN 9789758257911 (Baskısı yok)

Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi, Birey Yayıncılık, ISBN 9789758257584 (Baskısı yok)

Turgut Özal'ın Anıları, Birey Yayıncılık, ISBN 9789758257676 (Baskısı yok)