Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Muhsine ile çok zengin bir babanın kızı diye evlendim

İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından satır başları...Annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle Ankara'ya teyzesinin yanına giden Mehmet Ali Erbil, 14 yaşında üvey babasının zoruyla yatılı okula kayıt olmuş.Okul yıllarında tiyatroya başlayan Erbil, Ankara'da tiyatro sahnelerine adım atmış.

İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından satır başları…

Annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle Ankara'ya teyzesinin yanına giden Mehmet Ali Erbil, 14 yaşında üvey babasının zoruyla yatılı okula kayıt olmuş.

Okul yıllarında tiyatroya başlayan Erbil, Ankara'da tiyatro sahnelerine adım atmış. Daha sonra İstanbul'un yolunu tutan Erbil, 1980 Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile nikah masasına oturmuş…

O yıllar şu sözlerle anlatan ünlü komedyen, 'Muhsine ile çok zengin bir babanın kızı diye evlendim. Kendi kendime 'tamam turnayı vurdun' dedim. Ben o zamanlar devlet tiyatrosundaydım. Çok az maaş alıyordum, tek başıma ev tutamıyordum. Nişanlandık beni iç güveysi aldılar, beni evlatları gibi sevdiler. Çok aşık oldum, çok büyük aşk yaşadık. Onun aşık olup olmadığını bilmiyorum. Bana çok çektiriyordu, çok kıskançtı. Ondan sonra her şey tersine döndü. O beni birdenbire çok sevmeye, aşık olmaya başladı ve evlendik. Allah'tan evlendik ki ilk kızımız Sezin doğdu. Muhsine ilk eşim hayatımın her döneminde her evliliğimde yanımda oldu. Ben kimseye güvenmem, hayatımda ona güvendiğim kadar. Ben mesela bankaya para yatırırım. Bankada kaç para vardır bir tek Muhsine bilir… Ben kaç para kira alırım kimse bilmez sadece Muhsine bilir! Gerçek aşk gerçek sevgi bu bence… Bizimki 36 senedir aynı şekilde devam ediyor. Birbirimizi hiç kırmadık. Evliliğimiz benim yaramazlıklarım yüzünden bitti.' İfadelerini kullandı.

Eski eşi oyuncu Nergis Kumbasar'dan da bahseden Erbil, '25 yıldır tek nafaka ödeyen adam benim kesintisiz. Bu da rekorlar kitabına girmiştir. Az mı ya 25 yıl? Normalde 18 yaşına kadar… Hani öyle bir sözleşme yaptırmış ki Nergis bana… Yine de seviyorum tabii ki karım, çocuğumun annesi! Ölene kadar o nafakaya vereceğim evlenmediğim sürece. Kızım da okuyana kadar vereceğim, ayrı bir nafaka o… Kız da 18 yaşından beri ikinci sınıfa geçemedi üniversitede… (gülüyor)' sözleriyle Kumbasar'a takıldı.

Programa telefonla bağlanan Kumbasar da esprili bir dille Mehmet Ali Erbil'le şakalaştı.

"Boşandığımız günden beri eksik alıyoruz hep! Hesaplaşırsak borçlu çıkarsın onu ne yapacağız. (gülüyor)

Şimdi iyi bir insan olmazsa zaten hiçbirimiz ilişkimizi devam ettirmeyiz. Kimsenin boşandıktan sonra böyle bir mecburiyeti yok. Ama gerçekten onun belki de çocukluğundan beri birtakım yaraları var, o şefkat ihtiyacı… İyi niyetli iyi bir insan olmazsa yanında kimse olmaz!"

Kızı Yasmin Erbil'de babasına olan hislerini şu sözlerle dile getirdi:

'Hem en yaralı, hem de en sevgi dolu olduğum insan babam… Şımarıklık olmasın! Babam çok çalıştığı için hayatımızı bu şekilde güzel yaşayabiliyoruz. Çocukken tabii insan daha çok babasıyla vakit geçirmek istiyor. Anne-baba boşanınca o biraz ben de yara oldu, güven sorunları yaşadım. O anlamda yara… Tanıdığım en merhametli insan babamdır çok güzel affeder.

Kaynak: Hürriyet