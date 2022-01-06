' Mehmet Akif İnan' ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA - Memur-Sen'in kurucusu, şair ve yazar merhum Mehmet Akif İnan anısına düzenlenen törende, Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Mehmet İnan Vakfı tarafından sendikanın Genel Merkezi'nde "Mehmet Akif İnan Ödülleri" programının 3'üncüsü düzenlendi. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program, İnan'ın hayatını anlatan belgesel gösterimi ile devam etti.

Programda yaptığı konuşmada İnan'ı anlatan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "üsluplu, naif, sakin bir şekilde bu çağa karşı soylu bir duruş sergileyen öncü bir kişiliktir. O'nun en büyük vasıflarından biri kurucu fikirlerini bizzat tatbik etmiş olmasıdır. Temellerini attığı eserler bugün koca bir çınara dönüştü" dedi.

İnan'ın fikirlerinin çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Yalçın, "O, tarihe, medeniyete, çağa ve bütün insanlığa karşı sorumluluğunu vefayla mayaladığı fikirleriyle sirayet etmiş bir uygarlık savaşçısıydı. Böyle bir etkiye ulaşmak ciddi bir çabayla mümkündür. Hepinizin bildiği gibi, Rahmetli İnan, ilk gençliğinden itibaren bir inanç, bir mefkure, bir ideal için, hayatını gergef gergef işlemiştir. O, mensup olduğu medeniyetin şuuruyla asırlara sari yenilgilere rağmen inancını omuzlamayı ahdetmiş bir iman adamıydı. İşte bu fikir ve eylem bütünlüğünü sağlaması iman adamının en büyük vasfıdır" diye konuştu.

Programa katılım gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise yaptığı konuşmada, "Rahmetli Akif İnan entelektüel duruşuyla fikri zenginliğiyle bu medeniyete çok önemli katkılarda bulunmuş çok önemli bir isim. Kalemi eylem olan, kalemi aynı zamanda kalesi olan bu kalenin önemli bir burcuydu. Fikir çilesiyle mücadelesiyle bizleri bu günlere taşıyan çok kilometre taşlarından biridir. Özellikle Akif inan düşünde Mescid-i Aksa'yı görür uyandığında adil bir dünyanın gerçekleşmesi için yeniden büyük Türkiye'nin oluşması için gece gündüz çalışırdı" açıklamasında bulundu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programda Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü dalında Mesut Uçakan, Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü dalında Özgür Şimşek, Başarı ve Teşvik Ödülü dalında Prof.Dr. Aykut Özdarendeli, Üstün Hizmete Vefa Ödülü dalında Rasim Özdenören, Jüri Özel Ödülü dalında ise İclal Dağcı ödüle layık görüldü.