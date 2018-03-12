Mehmet Akif Ersoy'un Resminin Bulunduğu Paranın Detayını Anlattı

Gaziantep Devr-i Alem Para Müzesi sahibi Esat Kaplan, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un üzerinde resminin bulunduğu paranın detayını anlattı.

Para Müzesi'nin sahibi koleksiyoner Esat Kaplan, farklı milletlere ait 3 tona yakın para bulundurduğu müzesinde İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla üzerinde Mehmet Akif Ersoy'u yaşatmak adına İstiklal Şairinin resmi bulunan parayı anlattı. Kaplan, İlk olarak 1980 ihtilalinden sonra tedavüle giren banknotların arka yüzünde Mehmet Akif Ersoy resmi ve İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının bulunduğunu söyledi.

" Bu para üzerinde İstiklal Marşı gayet okunaklı"

Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marş'nı yaşatmak adına basılan para üzerinde İstiklal Marşı'nın okunaklı olduğunu vurgulayan Kaplan," Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emek veren herkese yer verildiği gibi paralarımız üzerinde Mehmet Akif Ersoy'a da yer verilmiştir. Arka yüzünde ise İstiklal Marşımızın ilk iki kıtası gayet okunaklı bir şekilde belirtilmiştir. Ön yüzünde ise Mustafa Kemal Atatürk bulunmaktadır. 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı kabul edildikten sonra basılan paramızın üzerinde de işlenmiştir" dedi.

Para üzerinde ise Mehmet Akif Ersoy ve yaşamına dair izler görüldüğünü ve İstiklal Şairine geniş yer verildiğini belirten Kaplan," Bu paramızın üzerinde Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı ev vardır. Önünde sedir ağacı ve Ankara Kalesi vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İstiklal Marşı'nı ve Mehmet Akif Ersoy'u benimsemiş ve bunu göstermiştir. İstiklal Marşı nesilden nesile aktarılır. Umarım bir daha İstiklal Marşı yazılmaz ve cumhuriyetimiz yaşar" şeklinde konuştu.

Öğrencilere ücretsiz gezi

Para Müzesi sahibi Esat Kaplan 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bu parayı tanımak isteyen öğrencilere müzeye ücretsiz davet ettiğini söyledi. Kaplan, Mehmet Akif Ersoy resminin bulunduğu parayı öğrencilere anlatmak istediğini belirterek," Eğer bu parayı bilen insanlarımız varsa müzemizi ücretsiz bir şekilde gezebilirler" diye konuştu. - GAZİANTEP