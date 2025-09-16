Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izleme linki var mı? Mehmed: Fetihler Sultanı 50. Bölüm TRT1 HD izle!

Osmanlı'nın en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in yaşam öyküsünü anlatan dizide, başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu başrolde yer alıyor. Tarihi olayları etkileyici sahnelerle aktaran Mehmed: Fetihler Sultanı, heyecan dolu 50. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. İzleyiciler, bu bölümde de destansı hikâyenin sürükleyici anlatımına tanık oluyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in hayatını merkezine alıyor. Dizi, genç yaşta tahta çıkan Mehmet'in azmi, stratejileri ve büyük fetihlere uzanan yolculuğunu etkileyici bir şekilde ele alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çandarlı, Zağanos'un oyununa gelerek her şeyi anlatmış, Mehmed bizzat Çandarlı'dan geçmişte yaşananları duymuştur. Mehmed, Çandarlı'yı derhal zindana attırmıştır. Zağanos başarısından dolayı sadrazam makamının kendisine tevdi edilmesini beklerken hiç ummadıkları bir şey olmuş ve Sultan Mehmed, Mahmud Paşa'yı payitahta çağırmıştır. Evrenosoğullarını, Pontus'ta esaretten kurtaran Mahmud, sultanın emri üzerine Payitaht'a kalmıştır. Mahmud'un gelişi Çandarlı'yı da üzmüş, artık yolun sonuna geldiğini Çandarlı da anlamıştır. Yeniçeriler ise Çandarlı'nın infazının durdurulması için gerekirse isyan dahi çıkartabileceklerini ikrar ediyor, Kurtçu ise onları yatıştırmaya çalışıyordur. Ancak Kurtçu'yu dahi karşılarına alarak bir isyana kalkışırlar. Muvaffak olabilecekler mi, yoksa Mehmed'in gadriyle mi karşılaşacaklar? Mahkeme yapılır. Sultan Mehmed davacı, Çandarlı ise davalı olarak Hızır'ın karşısındadır. Suçlamalar okunur ve Çandarlı suçlu bulunur, infaz edilecektir. Artık Çandarlı devri bitmiştir.

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

• Serkan Çayoğlu – Sultan Mehmed

• Selim Bayraktar – Çandarlı Halil Paşa

• Fikret Kuşkan – Notaras

• Tuba Ünsal – Mara Hatun

• Seçkin Özdemir – Konstantinos

• Teoman Kumbaracıbaşı – Sultan Murad

• Emine Ün – Halime Hatun

• Kenan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey

• Açelya Akkoyun – Hüma Hatun

• Volkan Keskin – Demetrios

• Esila Umut – Eleni

• Bülent Alkış – Şehabeddin

• Ayşegül Günay – Helena Dragas

• Cebrail Esen – Reyhan Ağa

• Tolga Akkaya – Saltuk

• Ertuğrul Postoğlu – İshak Paşa

• Sinan Albayrak – Zağanos Paşa

• Ali Nuri Türkoğlu – Şehzade Orhan

• Kaan Yalçın – Malkoçoğlu Hamza Bey

• Recep Çavdar – Saruca Paşa

• Ali Sinan Demir – Kurtçu Doğan

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında farklı mekanlarda çekiliyor. Özellikle İran'daki Nour Cinema City Platosu, dizinin büyük ölçekli sahnelerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Türkiye'de kurulan özel setlerde Osmanlı döneminin atmosferi titizlikle yeniden canlandırılıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Bu yapım, tamamen kurguya dayalı bir senaryo değil; gerçek tarihî olaylara ve kişiliklere dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemine damgasını vuran Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve fetihleri, dramatik ögelerle harmanlanarak ekrana taşınıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KARAKTERLER VE ROLLERİ

• Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed)

İstanbul'u fetheden, genç yaşta büyük zaferlere imza atan kararlı ve vizyoner hükümdar.

• Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa)

Devletin bekasını her şeyin önünde tutan, tecrübeli ve güçlü bir veziriazam.

• Tuba Ünsal (Mara Hatun)

Sırp asıllı, Hristiyan bir prenses olan Mara, Mehmet'in en büyük destekçilerinden biri haline geliyor.

• Fikret Kuşkan (Notaras)

Bizans'ın Megadük makamındaki zeki ve hırslı devlet adamı; imparatorluğu eski ihtişamına döndürmeyi amaçlıyor.

• Seçkin Özdemir (Konstantinos)

Bizans'ın son imparatoru; halkına cesaretiyle örnek olan ve Konstantinopolis'i korumak için her şeyi göze alan lider.