Megastar Tarkan koronavirüs aşısı oldu!
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Megastar Tarkan koronavirüs aşısı oldu!

Megastar Tarkan koronavirüs aşısı oldu!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'da yaşayan Tarkan, salgının ardından tüm yeni projelerini ertelemişti.

Uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'da yaşayan Tarkan, salgının ardından tüm yeni projelerini ertelemişti.

Zamanında tereddütleri olduğunu belirten Tarkan, aşı oldu. Hayranlarına sosyal medyadan seslendi.

Aşı olduğu anı Instagram'dan paylaşan Tarkan, "Geç oldu temiz oldu. Ne yalan söyleyeyim, benim de birçok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşı olmamak için direnmenin manası yok" dedi.

"Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım" diyerek, sevenlerine aşı olma çağrısında bulundu.

Tarkan geçtiğimiz günlerde bu fotoğrafı paylaşıp altına şu notu düşmüştü; "İnsanlığın çivisinin çıktığı şu tuhaf zamanlarda bir daha anlıyorum ki sevgiye sığınma zamanı. Ailemize, sevdiklerimize sarılma zamanı."

Kaynak: Hürriyet

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