: Megastar 6 kardeşiyle verdiği pozu ilk kez paylaştı! Takipçileri şaşkınlık içinde kaldı

19.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:36

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu 3 gün önce aniden başlayan bacak ağrısı, uyuşma ve his kaybı şikayetleriyle Üsküdar'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Annesini biran olsun yalnız bırakmayan Megastar, sosyal medya hesabından 10 yıl sonra ilk kez biraraya gelen aile üyeleriyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

TABURCU EDİLDİ

Akut kritik bacak iskemisi' tanısıyla acil ameliyata alınan Neşe Tevetoğlu'nun sağ bacak ana atardamarındaki tıkanıklık giderildi. Dün yapılan kontroller sonucu kan dolaşımında sorun olmadığı görülen anne Tevetoğlu, taburcu edildi.

10 YIL SONRA BİR İLK

Annesi Neşe Tevetoğlu'nun sağlığına kavuşmasından sonra altı kardeşiyle bir araya geldiğini belirten Tarkan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik."

TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI

Ünlü sanatçının bu paylaşımı çoğu takipçisinin şaşırmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Tarkan'ın kardeşlerini ilk kez gördüğünü dile getirdi.

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