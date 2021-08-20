Meedo, Şeyma Subaşı hakkında öyle ifadeler kullandı ki
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Meedo, Şeyma Subaşı hakkında öyle ifadeler kullandı ki

Meedo, Şeyma Subaşı hakkında öyle ifadeler kullandı ki
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine bir şans daha veren çiftten Meedo, sosyal medya hesabından sevgilisi Şeyma Subaşı ile çekilmiş karesini paylaştı. Meedo'nun sevgilisi hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti...

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı ve dolandırıcılıkla suçlanan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum tatilinde aldı.

Sevgilisiyle olan paylaşımlarına devam eden Subaşı, mutluluk pozlarıyla dikkat çekerken, sevgilisi Meedo'dan ilk paylaşım geldi.

İşte Meedo'nun açıklamaları:

"Sana aşk hakkında bir şey söyleyeyim. Size aşkın sırrını bildiğini veya bulduğunu söylemeye çalışan herkes size yalan söylemiş olur. Her insan ve her aşk farklıdır. Size sadece deneyimlerimi ve aşkımı anlatabilirim.

"SENİ BULDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

Seni tamamlamak için diğer yarım olduğunu bulmakla ilgili değil. Kendini tamamlamalısın. Birlikte bir takım olduğunuz, ortak olduğunuz, birbirinizi tamamladığınız başka bir eksiksiz insan bulmaktır. Onlardan bir şeyler öğrenecek kadar rahat olmalısın ve onlar da senden öğrenecek kadar rahat olmalı. Seni bulduğum için yeterince şanslıyım aşkım.

Seninle dünyayı yeni bir şekilde deneyimlemeliyim. Bana birini sevmek için önce kendini sevmekle başlaman gerektiğini düşündün. Bugün, yarın ve sonsuza dek birlikte deneyimler ve sevgi dolu bir ömre Şeyma! Seni seviyorum..."

Meedo, Şeyma Subaşı hakkında öyle ifadeler kullandı ki
Meedo, Şeyma Subaşı hakkında öyle ifadeler kullandı ki
Meedo, Şeyma Subaşı hakkında öyle ifadeler kullandı ki

Kaynak: Snob Magazin

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