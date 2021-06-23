Medya-İş, Kırşehir'de AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı

Medya-İş Sendikası tarafından Kırşehir'de, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" adlı sergi açıldı.

Medya-İş Sendikası tarafından Kırşehir'de, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" adlı sergi açıldı.

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fotoğraf sergisinin açılış kurdelesini, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Hak-İş Kırşehir İl Başkanı Hızır Gürler, Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir, Medya-İş Sendikası yöneticileri ve diğer katılımcılar kesti.

Programın açılışında konuşan Başkan Ekicioğlu, Filistin üzerindeki baskıların 1960'lı yıllarda başladığını, o zamanki baskıların bugünlerde yaşananların habercisi olduğunu söyledi.

O yıllarda Filistin'i İslam coğrafyasının sahipsiz bıraktığını belirten Ekicioğlu, "Türkiye gibi çok az ülke sahip çıktı. Bizler Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Türk halkı ezenin değil ezilenin, mazlumun yanındadır. Basın emekçilerinin Filistin'deki zulmü dünyaya duyurmaları, canları pahasına çekimlerini yapmaları, haber geçmeleri bizim için çok önemli. Bu mücadeleyi boş bırakmazsak, onları yalnız bırakmazsak Filistin halkı direnmeye devam edecek. Böyle bir sergiyi Kırşehir halkıyla buluşturdukları için basın emekçilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Medya-İş Genel Başkan Yardımcısı Dilek Atçeken de Filistin halkına yönelik yıllardır süren ve son zamanlarda şiddetini daha da artıran saldırıların herkesin yüreğini yaktığına, Batı dünyası başta olmak üzere uluslararası medya kuruluşlarının yaşananları görmezden geldiğine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı'nın Filistin gerçeğini tüm çıplaklığıyla dünyaya duyurmaya çalıştığını vurgulayan Atçeken, şunları kaydetti:

"İsrail, görevini yapan gazetecilere saldırarak, medya kuruluşlarının binalarını bombalayarak, yaptığı zulmün dünyaya duyurulmasına engel olmaya çalışmaktadır. Biz de bu noktadan hareketle Filistin'de yaşananları, ülkemiz halkına daha çarpıcı yansıtmak amacıyla, görevinin başında saldırıya uğrayan, hayatını kaybeden meslektaşlarımız ve yıllardır kararlıkla onurlu direnişini sürdüren Filistin halkına ithafen bu sergiyi düzenledik. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile Anadolu turumuzun ikinci durağında Kırşehir'de sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Stantlarda sergilenen 83 fotoğrafı inceleyen konuklara, Medya-İş Genel Başkan Yardımcısı Cemal Sonsay ve genel sekreter Sinan Özer bilgi verdi.

Sergi, iki gün boyunca ziyarete açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız