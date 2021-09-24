ELAZIĞ (İHA) - Medical Park Elazığ Hastanesinden Uluslararası İşitme Engelliler Haftasında sosyal sorumluluk projesi

ELAZIĞ - Medical Park Elazığ Hastanesinde 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında engelli vatandaşlar sosyal sorumluluk projesi ile göz muayenesi oldu.

Medical Park Elazığ Hastanesinde 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Genç Osman İşitme Engelliler İlk ve Ortaokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında göz hastalıkları polikliniklerinde tedavi oldu.

Özel eğitim gerektiren bireylerin tanımlanmasını yaptıklarını ve işitme grubu engellilerin de bu gruplardan bir tanesi olduğunu dile getiren Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol, "Bu çocuklarımızın eğitimi, yerleştirilmesi ve yönlendirilmesi önemli bir durumdur. Biz eğitim durumu ile ilgileniyoruz ama ilimizde de bu çocuklarımıza destek veren resmi ve özel kurumların olması bizleri sevindiriyor. Bu kapsamda Uluslararası İşitme Engelliler Haftasında Medical Park Elazığ Hastanesinin de çocuklarımıza sosyal sorumluluk projesi ile destek ve hizmet vermesi bizim için sevindirici bir durum" dedi.

Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Genç Osman İşitme Engelliler İlk ve Ortaokul Müdürü Hikmet Usal, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Medical Park Elazığ Hastanesi bu hafta bizleri ve öğrencilerimizi burada misafir edip öğrencilerimizin sağlık ihtiyaçlarını karşıladılar. Şimdiye kadar olduğu gibi sonraki süreçte de öğrencilerimizle ilgili sağlık ihtiyaçlarında destek oldukları için ve hastane yönetiminin bize gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Medical Park Elazığ Hastanesi Müdür Yardımcısı Ferhat Talay ise "Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında Medical Park Elazığ Hastanesi olarak sosyal sorumluluk projesi ile işitme engelli arkadaşlarımızı sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Daima onların yanında olacağımızı bilmenizi isteriz. Herkesin de bir engelli adayı olduğunu unutmadan daha duyarlı davranmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.