Mecliste Seyhan'ın sorunları tartışıldı Seyhan Belediye Meclisi, Haziran ayı gündemine ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

Seyhan Belediye Meclisi, Haziran ayı gündemine ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

Seyhan Belediye Meclisi Haziran ayı dördüncü birleşimi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Tiyatro salonunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ve maskeli bir şekilde Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, meclis katipleri Duygu Ayçe Atikaslan ve Gülcan Bingöl başkanlığında açıldı.

Gündem dışı ilk sözü alan AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu, denetleme yetkileri olduğunu bunlardan bir tanesinin ise soru sorma hakları bulunduğunu söyledi. Limoncu, "Grubumuz adına bugün 2 soru sorarak bu hakkımızı kullanmak istiyoruz. Birincisi belediye idaresinedir. Sorumuzu yazılı olarak yazı işlerinden resmi olarak kayıttan da geçireceğiz. 2018-2019-2020 yıllarına ait memur ve işçilerin mesai listelerini, ödemelerini, kayıtlarını yazılı olarak talep ediyoruz. Bunu dosyalar halinde vermeniz sözkonusu olmayabilir ise bunları yerinde incelemek de mümkündür. İkinci sorumuz ise aynı şeklide belediyenin İmar A.Ş. ile yapmış olduğu alış-verişler. İmar A.Ş.'den almış olduğu mal hizmetlerin 22018-2019-2020 yıllarına ait listelerinim öncelikle verilmelerini talep ediyoruz ve yine aynı şekilde bunları dosya haline vermek mümkün ama vermemek için mazeret olursa yerinde en kısa zamanda incelemek talebinde bulunuyoruz" dedi.

Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik ise, gerekli ilgili bölümlere bu taleplerin iletileceğini belirterek ilgili birimlerin prosedüre uygun cevaplar vereceğini söyledi.

CHP'li Süleyman Sözütek de konuşmasında pandemi döneminde tüm Dünyada tarımın öneminin bir kez daha öne çıktığını, Dünya'da tarım olarak kendi kendine yetemeyen ülkelerin sadece pandemi ile savaşmadığını aynı zamanda açlıkla da savaştığını söyledi. Sözütek, "Biz ülke olarak tarımda kendi kendimize yetebilecek ülkeyiz ama nedense bizim ektiğimiz ürünlerin büyük bir çoğunluğu satamadığımız için maalesef heba oluyor. Satamadığımızı nedenlerinden birisi de dışarıdan ürün getirtmektir. Mısırımız yetişiyor ama mısırı Ukrayna ve Rusya'dan getirtiyoruz. Soğanımız yetişiyor, yetişmeden bir ay önce Azerbaycan'dan soğan geliyor, patatesimiz Mısır'dan geliyor. Buğdayımız aynı şeklide Ukrayna'dan geliyor, karpuz-kavun İran'dan geliyor. Ben halen çiftçilik yapmaktayım. Çiftçilerin sıkıntıları gerçekten çok büyük, üretmekte zorluk çekiyorlar. Meclis üyesi arkadaşlarımızın sadece seçim döneminde değil her zaman köylerimize gidelim, oradaki sorunları dinleyelim, biz yerel yönetimler olarak ne yapabiliriz, bunları bir araştıralım" dedi.

Sözütek, "Üretenler soğanlarını satamıyor. Diyorlar ki, 'Biz daha önce soğanlarımızın bir kısmını satıyorduk, bir kısmını depoluyorduk. Depolamazsak çürüyüp gidiyor. Şimdi ise depoladığımız zaman terörist ilan ediliyoruz. Depolarsak suç, depolamazsak zarar. Zaten sonuçta kazanamıyoruz'. Sizlerden ricam tarım sorunlarına bira daha eğilmenizdir" dedi.

AK Partili Ali Coşkun ise, Fevzipaşa kapalı semt pazarı çalışmalarını gündeme getirerek, burada kısmi olarak kamulaştırmaların yapıldığını ama bu çalışmaların devamının getirilemediğini söyledi. Coşkun, Fevzipaşa'nın önemli yerleşim merkezi mahallerinden bir olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde semt pazarlarının önemi bir kez daha öne çıkmıştır. Fevzipaşa Mahallesi sakinlerinden, eksik kalan kamulaştırmanın yapılarak Seyhan Belediyesi kapalı semt pazarının bir an önce bitirilmesi talebi var. Bunu bir kez daha hatırlatmak istedim" dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Komisyon kararları oy birliği ile kabul edilirken teklifler de ilgili komisyonlara havale edildi.

Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına 15 Haziran 2020 pazartesi günü saat 16.00'de devam edecek. - ADANA

Kaynak: İHA