Meclis'te Özgeçmiş Tartışması: Albüm Bütünlüğü Nedeniyle 'KHK ile İhraç Edildi' İfadesi Kaldırıldı

İhraç edilen milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) albümü için verdiği özgeçmişlerde "KHK ile ihraç edildi" ifadelerini çıkaran Meclis'ten açıklama geldi. Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, "Albüm bütünlüğü, yeknesaklık ve fiziki imkansızlığa" dikkat çekti, bu nedenlerle önergede yer alan "KHK ile ihraç edildi" ifadesinin özgeçmişe konulamadığını söyledi.

KHK İLE UZAKLAŞTIRILAN 10 VEKİL VAR

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Meclis'te OHAL KHK'si ile kamu görevinden çıkarılmış 3 siyasi partide toplam 10 milletvekili bulunuyor. Kimi doktor kimi akademisyen kamu görevinden çıkarılan 10 milletvekili seçim sonrası hazırlanan Meclis albümüne özgeçmişlerini gönderdi. Ancak basılarak milletvekillerine dağıtılan albümlerde milletvekillerinin KHK ile ihraç edildiklerine dair ifadeler yer almadı.

HDP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

Bu durum milletvekillerinin tepkisine yol açtı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis Başkanlığı'na bir soru önergesi vererek özgeçmişindeki "6 Ocak 2017 tarihinde 679 Nolu KHK ile İzmit Seka Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışırken ihraç edildi" ifadesinin neden çıkarıldığını sordu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

TBMM'YE GÖRE ÖZGEÇMİŞ KRİTERLERİ

Gergerlioğlu'nun sorusuna yanıt Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop'tan geldi. Meclis albümünün 10 yıldır hazırlanarak milletvekillerine dağıtıldığını söyleyen Şentop, özgeçmişlerle ilgili kriterleri şöyle sıraladı:

"Özgeçmiş bilgilerinin derlenmesinde, milletvekilleri tarafından genel kabul gören objektif uygulamalar kapsamında, doğum yeri ve doğum tarihi, medeni durum, çocuk sayısı gibi kişisel bilgiler, mezun olduğu yurtiçi ve yurtdışı okullar gibi eğitim bilgileri, yüksek lisans ve doktora gibi akademik kariyer bilgileri, kamu ve özel sektör tecrübeleri, üyesi bulunduğu sivil toplum kuruluşları, önceki dönem milletvekili bilgisi, bildiği yabancı diller gibi bir özgeçmişte bulunması gereken temel verilerden oluşmuş kriterler esas alınmaktadır."

Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop

SEBEP: ALBÜM BÜTÜNLÜĞÜ

Şentop, Gergerlioğlu'nun "KHK ile ihraç edildi" ifadesinin çıkarılmasıyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

"Milletvekillerimizin, belirtilen ve yıllardır benimsenen objektif uygulamalar ve kriterlerin dışına çıkacak şekilde, TBMM Albümünde yer almasını istediği birbirinden farklı özgeçmiş talepleri söz konusu olmaktadır. Bu taleplerin tamamının albüme işlenmesi durumunda; albüm bütünlüğünün ve yeknesaklığının kaybolacağı, albümde her milletvekili için belirlenen sınırlı alanda fiziki imkansızlığın oluşacağı aşikardır. Bu nedenle birçok milletvekilinin benzeri talepleri karşılanamamış ve ilgi önergede yer alan ifadenin özgeçmişinize konulması bu kapsamda mümkün olmamıştır."