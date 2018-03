Meclis "Down Sendromunu" Araştıracak

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, down sendromlu bireylerin yaşadığı sıkıntılara yönelik kurulan araştırma komisyonu konusunda, "Ümidim ve umudum bu gani gönüllü insanlara layık hizmetler ortaya çıksın." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının down sendromunun Türkiye'de yaygınlığı, down sendromlu bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların ve ihtiyaçlarının tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin verdikleri önergeler birleştirilerek görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.

AK Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, sıradan bir insandan bir kromozom fazlalığı bulunan down sendromlu bireylerin farkındalık oluşturduğunu, bunun da araştırılması gerektiğini söyledi.

Down sendromlu bir yakını olan insanın "Hasta olan biz miyiz yoksa onlar mı?" diye düşündüğünü ifade eden Pulcu, bugün Meclisin down sendromlular konusunda tüm iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

Komisyon çalışmalarının down sendromlulara layık olmasını temenni eden Pulcu, "Bu insanlara yönelik yapılacak çalışmalarla onlara layık olmak zor. Sorumluluğumuz çok fazla. Ümidim ve umudum bu gani gönüllü insanlara layık hizmetler ortaya çıksın." diye konuştu.

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım da sıradan bir insanda 46 olan kromozom sayısının down sendromlularda 47 olduğunu bildirdi.

Down sendromunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğuna işaret eden Yıldırım, bu duruma sebep tek etkenin ise hamilelik yaşı olduğunu ifade etti. 35 yaş üstü hamilelikte bu riskin artığına dikkati çeken Yıldırım, dünya genelinde 6 milyon civarında down sendromlu yaşadığına işaret etti.

Türkiye'de tam sayının bilinmemekle birlikte 70-100 bin civarında down sendromlu bireyin yaşadığını aktaran Yıldırım, "Bu çocuklar dürüst, kurallara uyan, duygusal, acıma duygusu fazla gelişmiş, karşılıklı seven ve yalan söylemeyi bilmeyen çocuklardır. Geçmişe göre bu çocuklar günümüzde daha becerikli ve donanımlıdır." dedi.

Yıldırım, siyasi partilerin ortaya koyduğu samimi yaklaşımın amacına uygun nihayetlenmesini diledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de Mecliste uzun süredir şahit olmadıkları bir uzlaşı ortaya konulduğunu söyledi.

Down sendromlu bireylerin, sıradan bir bebek ile kıyaslandığında hayata daha riskli gözlerini açtığını belirten Hürriyet, "Aile, down sendromlu çocuğun yaşadığı sağlık sıkıntıları dolayısıyla üzücü deneyimlerle karşı karşıya kalıyor. Down sendromlulara insanlar sevgi dolu baksınlar. Bu çocuklar bizim başaramadığımız şeyleri başarabilme kabiliyetine sahipler. Doğru bir yaklaşımla ve nitelikli eğitimle bu çocuklar etraflarına ışık saçabilirler. Burada ortak bir karar alıyoruz. 4 siyasi partiye hassasiyetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ise araştırma komisyonlarının, yapılan işlerin eksik kalan yerlerini belirleyen çalışmalar yürüttüğünü, bunun hayırlı bir iş olduğunu söyledi.

Down sendromunun yıllardır yakından ilgilendiği bir alan olduğunu vurgulayan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Bizim ailemizde de bir Hira Nur bebeğimiz var. Onun vesilesiyle konuyu daha yakından takip ediyorum. Burada bir konu çok çok önemli. Toplumun engellilere bakışını işlememiz lazım. Engellilerle ilgili 2002 den önce daha dışlayıcı bir yapı hakimken bugün daha benimseyici bir bakış açısı var. Bunda Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın büyük rolü var. Çok şey yaptık ama daha fazlasını yapmamız lazım."

