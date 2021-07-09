Meclis Başkanı Şentop, tarihi caminin restorasyon sonrası açılışını yaptı (2)
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Meclis Başkanı Şentop, tarihi caminin restorasyon sonrası açılışını yaptı (2)

Meclis Başkanı Şentop, tarihi caminin restorasyon sonrası açılışını yaptı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

'HAYVAN KORUMA KANUNU İÇİN UZUN BİR ÇALIŞMA YAPILDI'TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şarköy Kaymakamlığı'nı ziyaretinin ardından Hayvan Koruma Kanunu çerçevesinde bir komisyon kurulduğunu ve uzun bir çalışma yaptığını söyledi.

'HAYVAN KORUMA KANUNU İÇİN UZUN BİR ÇALIŞMA YAPILDI'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şarköy Kaymakamlığı'nı ziyaretinin ardından Hayvan Koruma Kanunu çerçevesinde bir komisyon kurulduğunu ve uzun bir çalışma yaptığını söyledi. Şentop, "Hem işin uzmanlarıyla hem de çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüldü. Hayvan hakları bağlamında tüm dünyada farklı görüşlerden gruplar var, insanlar var. Bunları hepsi dinlendi. Sonuç itibarıyla bir yaklaşım üzerine gitmemiz gerekiyordu. Kanun düzenlenmesi yaparken, tüm toplumun, herkesin kabul görebileceği vicdanen benimseyebileceği bir düzenleme olması gerekir. Böyle bir düzenleme yapıldı şu an. Belediyelerimize bazı yükümlülükler getirildi. Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili ceza getirildi. Hapis cezası getirildi. Ben, bunda çok önemli bir aşama kat edildiğinin kanaatindeyim. Bir göreceğiz. İhtiyaç olduğu takdirde yeniden değerlendirilir. Araştırma komisyonumuz iyi bir çalışma yaptı" dedi.

'DENİZİN YÜKÜ ÇOK AĞIR'

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve temizlik çalışmaları süren müsilaja da değinen Şentop, "Şu anda baktığımızda müsilaj ile ilgili bir görüntü ortada kalmamış. Şüphesiz bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaların da faydası var. Marmara Denizi'nin etrafında birçok şehrimiz var. Bu şehirlerin evsel atıkları, sanayi attıkları tabii temizlenerek denize veriliyor. Sonuçta denizin yükü çok ağır. Çok daha fazla hassasiyet içerisinde olmamız gerekiyor. Bu müsilaj meselesi çok dikkatimizi çekecek bir tablo olarak karşımıza çıktı" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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