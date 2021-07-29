Meclis Başkanı Şentop, Fuzuli'de
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan'daki temaslarının son gününde Şuşa Camii ziyaretinin ardından Fuzuli'ye geçti.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan'daki temaslarının son gününde Şuşa Camii ziyaretinin ardından Fuzuli'ye geçti. Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ve Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kaiser ile Ermeni işgali altında harabeye dönen Fuzuli'de yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı